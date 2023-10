Antonella Clerici, stop prolungato e pubblico in lacrime | Ecco quando la rivedremo

Stop prolungato per la trasmissione di cucina condotta da Antonella Clerici e il pubblico è già disperato. Ecco quando rivedremo la conduttrice…

Antonella Clerici, tra le conduttrici e i conduttori Rai, è una della più amate e seguite. Infatti, per questo motivo mantiene ben saldo il suo posto nel palinsesto Rai.

Tutti la conoscono sicuramente per il suo talento e per il suo carisma grazie al quale riesce a inchiodare davanti alla televisione tantissimi spettatori ogni giorno in modo puntuale alle 11.55.

La sua passione per la cucina, oltre alla sua spontaneità, ha permesso al programma di decollare e diventare un appuntamento obbligatorio per gli appassionati di gastronomia.

Eppure adesso uno stop forzato della trasmissione sta facendo disperare gli spettatori. Ecco che cosa sta succedendo e quando rivedremo in tv Antonella Clerici.

Antonella Clerici: ecco il perché dello stop prolungato

Il pubblico sta soffrendo molto per lo stop che sta durando più tempo del previsto della trasmissione È sempre Mezzogiorno di Antonella Clerici. Infatti, come in molti avranno di certo notato, il programma non sta andando ormai in onda da qualche giorno.

Questo è dovuto a dei problemi personali di salute di Antonella Clerici che l’hanno costretta a un po’ di pausa. Infatti, la stessa conduttrice ha pubblicato una sua foto su Twitter mentre di trova a letto con il pigiama e dove si leggeva: “Spero di rimettermi presto”. Secondo alcune voci di corridoio, non ancora ufficializzate, la trasmissione iniziata lo scorso 11 settembre dovrebbe tornare in onda a partire dal prossimo mercoledì, dunque i telespettatori e le telespettatrici non dovranno aspettare molto a lungo per rivedere uno dei loro programmi di cucina più amati. Non possiamo che augurarle di riprendersi in fretta.

Il segreto della longevità televisiva di Antonella Clerici

Antonella Clerici ha fatto un pezzo della storia della televisione italiana e, nonostante sia in Rai da ormai tantissimo tempo, non smettere di essere popolare e di essere seguita dal pubblico. Anzi, i suoi telespettatori sono diventati dei veri e propri affetti stabili dato che cucinano e pranzano con lei tutti i giorni puntuali alla stessa ora.

A svelare il suo segreto, è stata la stessa conduttrice che ha infatti rivelato: “Il calcio è lo sport nazionale per eccellenza; il cibo non passa mai di moda, infatti si dice che finisce sempre tutto a tarallucci e vino, il leitmotiv di tutto quello che muove il nostro Paese. Unisco le passioni degli italiani e credo che la mia popolarità sia legata al fatto che sono molto in sintonia con il pubblico a cui mi rivolgo. Lavoro per Rai1, una rete popolare e generalista: quando sono indecisa tra due termini cerco di usare quello più facile; se scelgo il più difficile ricorro anche a un sinonimo, perché bisogna arrivare a tutti. È importante farsi capire. E poi spesso i messaggi più importanti passano attraverso la leggerezza, chi pontifica non va lontano”.