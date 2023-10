Alex Belli e Delia Duran, la famiglia è pronta ad allargarsi | Finalmente l’annuncio più atteso

Importante rivelazione fatta che riguarda proprio Alex Belli e Delia Duran. Infatti, sembra proprio che la famiglia sia pronta ad allargarsi

Alex Belli è uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione di Tale e Quale Show ed è stato una vera sorpresa sia per il pubblico che per i giudici presenti nello studio.

Un Belli diverso quello che stiamo vedendo che prima di iniziare questo talent in Rai aveva manifestato anche un interesse verso il Grande Fratello, dicendo: “Mi piace molto. I problemi della scorsa stagione sono stati il linguaggio, la maleducazione e certi comportamenti un po’ estremi.”

Il suo futuro professionale non può che crescere dopo l’importante dimostrazione che sta dando di essere un ottimo intrattenitore televisivo. Infatti, sta dimostrando di non essere solo un bravo attore ma di avere anche talento per il piccolo schermo.

Tuttavia, non c’è solo la carriera per il ragazzo che sogna anche di costruire una famiglia con l’amore della sua vita Delia Duran. Ecco che la famiglia si allarga…

Alex Belli e Delia Duran: la famiglia si allarga

Alex Belli ha rilasciato un importante intervista per il giornale NuovoTv in cui ha fatto delle importantissimi rivelazioni personali in particolare riguardo alla sua storia con Delia Duran. I due sono insieme da tantissimo tempo. L’attore ha detto: “Avere un figlio è sempre nei nostri pensieri anche se, oramai, non facciamo più programmi. Per esempio, in questo periodo, siamo talmente presi dai nostri rispettivi impegni che non può essere la nostra priorità”.

È da sempre che il giovane racconta del suo desiderio di diventare padre verso il quale non sembra avere paure. Aspetta solo insieme a sua moglie il momento più propizio per mettere in atto questo fantastico progetto familiare.

Alex Belli e il desiderio di paternità

Alex Belli ha fatto capire nel corso dell’intervista quanto per lui sia importante la famiglia e il desiderio di costruirla insieme a Delia Duran. Inoltre spera di avere una figlia che assomigli proprio a sua moglie. L’attore ha raccontato: “Si, se avessi una figlia tale e quale a Delia sarebbe un capolavoro! Non è solo bellissima è come se in lei ci fossero sei donne in una. Allo stesso tempo è un’ottima donna di casa. Delia è la donna perfetta.”

Quando i loro impegni si saranno un attimo ridotti, intraprenderanno il percorso di fecondazione assistita che avevano già provato a iniziare qualche tempo fa. Non possiamo che augurargli di realizzare il suo sogno di felicità domestica.