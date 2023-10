“Lui non avrebbe mai voluto…”: Claudia Mori rompe il silenzio | Celentano smascherato così

La celebrità Claudia Mori ha rivelato tutto, compresi alcuni dettagli di certi retroscena: il pubblico è rimasto sorpreso.

Una storia d’amore e d’arte che dura una vita quella tra Adriano Celentano e Claudia Mori: una relazione iniziata sul set di Uno Strano Tipo all’inizio degli anni ’60.

Il rapporto è stato poi coronato in un matrimonio solo un anno dopo, nel 1964, in seguito anche alla rottura da parte di Celentano con la sua precedente fidanzata Milena Cantù.

Il matrimonio dei due a Grosseto è rimasto nella storia, avvenuto durante la notte per evitare la calca dei fan e dei paparazzi.

Ultimamente, però, le dichiarazioni di Claudia Mori hanno lasciato basiti i fan: scopriamo insieme cosa ha detto.

La confessione di Claudia Mori

Il sodalizio d’arte e d’amore tra le due star si concretizzò in numerosi film e canzoni: a partire da Yuppi due fino alla meravigliosa Non succederà più, cantata dalla coppia al Festival di Sanremo.

Dal loro amore, invece, sono nati tre figli: Rosita, Giacomo e Rosalinda. La coppia è insieme davvero da una vita, e le parole di Mori arrivano in un momento particolare.

Una dichiarazione d’amore dopo 50 anni

“Io ho amato molto, e amo ancora, Adriano”, ha dichiarato Mori, le sue parole riportate dalla pagina Instagram Spettegonando.it, “Siamo sposati da 48 anni, più due di fidanzamento: il che fa 50. Capisce? Se non fossimo restati due individui distinti, io adesso non ci sarei più. Non ho mai voluto sparire nella sua ombra e nemmeno rifugiarmici. Sono anche convinta che lui non avrebbe mai voluto che lo facessi”, aveva detto la diva.

“L’amore diventa più forte se tu non rinunci ai tuoi difetti”, aveva dichiarato infine: una riflessione tanto importante quanto saggia, quella di Claudia Mori, che dopo moltissimi anni di matrimonio è ancora innamorata e svela il segreto dello stare insieme. Per lei è importante mantenere la propria individualità, i propri difetti – e pregi – da persona singola, senza fondersi del tutto con l’altro diventando un’amalgama di due persone, una sorta di ‘mostro a due teste’. Non è certo facile, soprattutto quando si passa molto tempo insieme e a volte si può perdere la bussola: fortunatamente non è stato il caso di Mori e Celentano; entrambi sono riusciti a mantenere la propria personalità forte con i loro pregi e difetti ben definiti.