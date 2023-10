Antonella Fiordelisi umiliata, la ‘carissima’ amica vomita tutto | Adesso lo sanno anche i muri

I fatti parlano chiaro, Antonella passa completamente dalla parte del torto nella discussione che in queste ore sta accendendo il web.

Sono passati solo tre giorni dall’annuncio della nuovissima edizione di “Pechino Express”, il fortunato reality di viaggio di Sky, dove tra i vari dettagli è stata stilata anche la lista dei partecipanti.

Tra questi figura in particolare l’influencer Antonella Fiordelisi: già nota per la partecipazione al GF Vip, parteciperà al programma condotto da Costantino Della Gherardesca.

Assieme a lei, come vuole la tradizione, una persona con cui ha molti punti in comune: Estefania Bernal, anche lei nota in quanto ex partecipante ad un reality Mediaset, nel suo caso “L’isola dei famosi”.

Nonostante l’onda del successo Antonella però si trova in un bruttissimo guaio: è appena stata sbugiardata per aver mentito su una questione molto delicata sui social, e niente meno che da una cara amica.

Un’assenza che si fa sentire

Antonella, che ha ricevuto molti complimenti e auguri per la sua nuova avventura, nelle scorse ore ha iniziato a pubblicare nel suo canale broadcast di Instagram (una funzionalità del social, introdotta di recente, che permette di inoltrare dei messaggi a tutti i propri follower) alcuni dei messaggi ricevuti dai suoi ex coinquilini del GF VIP: tra tutti la modella Sarah Altobello, l’influencer Matteo Diamante e la conduttrice Patrizia Rossetti.

Lo scambio tra Antonella e Sarah è dolcissimo: Al “Ti aspetto vittoriosa, sei unica, sappilo” di Sarah, Antonella replica: “Non ho mai avuto dubbi su di te, amica mia“. Peccato che con quest’ultima risposta, l’influencer sembri proprio voler sottolineare l’assenza di un messaggio di auguri da parte della persona con cui aveva legato di più all’interno della casa del GF: Nikita Pelizon. Che non ha tardato a farsi sentire, ma in maniera molto polemica.

Battaglia a colpi di social: com’è finita

Nikita ha recepito perfettamente il messaggio, e ha deciso che non sarebbe rimasta in silenzio: ha sbugiardato Antonella pubblicando nelle sue storie di Instagram un vocale che le aveva inoltrato e in cui chiedeva ad Antonella di poterla vedere prima della sua partenza per “Pechino Express”, preceduto da un disclaimer: “Qui stiamo esagerando. […] Per correttezza e trasparenza, mi tocca replicare con le stesse armi“.

Successivamente, Nikita ha reiterato la propria posizione con un messaggio in cui invitava Antonella a ricordare le loro lunghe conversazioni e i suggerimenti per agevolare l’esperienza di Antonella a “Pechino Express”, a cui Nikita ha partecipato in passato. Sembra però che la Fiordelisi abbia deciso di farsi sorda: non solo ha tolto il follow di Instagram a Nikita, ma un rapido sguardo al profilo di quest’ultima rivela che la modella triestina ha deciso di privatizzare il proprio profilo, forse per sfuggire alle ire dei fan di Antonella.