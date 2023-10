Amanda Lear se n’è andata così: nessuno riesce a crederci | Nel pomeriggio è arrivato l’annuncio

L’annuncio di un addio veramente incredibile è arrivato nel pomeriggio. Amanda Lear lascia tutti quanti senza parole. Ecco che cos’è successo…

Amanda Lear è uno dei personaggi più amati italiani al mondo. Infatti, musa ispiratrice di artisti del calibro di Salvador Dalì e Pablo Picasso, la cantante è veramente un’icona.

Non un semplice prodotto commerciale, come molti insinuavano qualche decennio fa, ma un’artista in grado di precorrere i tempi e scandalizzare i perbenisti.

Durante un’intervista indimenticabile di Silvia Toffanin a Verissimo, Amanda Lear ha regalato al pubblico un momento che resterà nella storia della televisione e circolerà come meme sui social per molto tempo.

Si trattava del momento finale di un’intervista già molto ricca di momenti iconici e aneddoti esilaranti raccontati dalla diva delle dive che come sempre dimostra di avere un umorismo senza pari nel mondo dello spettacolo italiano.

Amanda Lear se ne va proprio così

La trasmissione era quasi finita, infatti, la conduttrice Mediaset si stava preparando a salutare la sua eccentrica ospite, quando l’indomabile icona se n’è andata in un modo che ha lasciato esterrefatti tutti quanti.

La frase che ha detto è davvero indimenticabile. Negli ultimi anni, Amanda Lear, con la sua intelligenza e la sua cultura, ha saputo entrare nel cuore anche delle nuove generazioni proprio con la sua capacità di arguzia e i suoi aneddoti sempre divertente e un po’ provocatori. Vediamo l’annuncio che ha fatto a Verissimo in chiusura.

Amanda Lear e l’annuncio fatto nel pomeriggio

Amanda Lear sa essere sempre provocatoria e divertente, grazie alla sua ironia pungente e a quel sorrisetto beffardo che non è mai cambiato nel corso del tempo. Infatti, proprio in chiusura dopo una meravigliosa e iconica intervista con Silvia Toffanin, ha pronunciato una frase con una scioltezza che ha lasciato tutti senza parole. L’icona ha detto: “Devo andare perché ho una vita sessuale”. Proprio questo suo annuncio, che potrebbe sembrare inappropriato per quel contesto televisivo in quella fascia oraria, ha fatto impazzire tutti. Infatti, dopo una prima reazione di incredulità, non si è potuto che ridere e inchinarsi a questa icona senza tempo che riesce sempre a stupire e far ridere tutti. Si moltiplicano i meme sui social network.

Amanda Lear ha da sempre dimostrato di riuscir a essere sarcastica e ironica allo stesso tempo. Una caratteristica sinonimo di intelligenze è proprio la capacità di non prendersi troppo sul serio e di essere spontanea. Sorprendere il pubblico e riuscire anche a scandalizzare chi non ha proprio una mentalità molto aperta è fondamentale per un artista, soprattutto per un personaggio così importante come Amanda Lear. Sicuramente questa sua intervista non sarà affatto dimenticata. Anzi, probabilmente questa chiusura farà il giro di tutti i social network.