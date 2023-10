Fernanda Lessa, dall’Isola dei famosi al Grande Fratello: ve la ricordate? Ecco come si è ridotta oggi

Cosa è successo alla top model che partecipò ai due reality più seguiti di sempre? Non ci crederete mai, impossibile immaginarlo.

Fernanda Lessa, top model di successo, aveva parlato della sua vita a lungo proprio in occasione del suo soggiorno nella Casa del Grande Fratello Vip.

La ormai famosissima donna aveva affrontato alcuni suoi problemi molto imponenti, che da sola non sarebbe riuscita a fronteggiare: una delle sue sfide era quella della sobrietà.

Non ha mai nascosto, infatti, di aver avuto problemi di abuso di sostanze e ne ha sempre parlato con grande dignità e onestà, raccontando nei dettagli l’inferno che ha passato e tutta la sua solitudine.

Vediamo insieme oggi cosa fa Lessa: dopo le luci della ribalta la sua vita è cambiata?

La top model oggi

Brasiliana, di Rio De Janeiro, la modella ha trovato in Italia un grande successo: era il 2006 quando partecipò all’Isola dei Famosi, e fu solo nel 2020 che si lanciò, invece, nella grande avventura del Grande Fratello Vip nella sua quarta edizione.

Insieme a lei c’erano diverse personalità di eccezione, tra cui la show girl e presentatrice Antonella Elia, e Fernanda fu eliminata nel corso della diciottesima puntata.

Un cambio di location

Oggi la modella sembra in grandissima forma: vive in Portogallo, una nazione meravigliosa, in cui può parlare portoghese – magari le rimanda un po’ al suo paese di nascita – e fare lunghi bagni che spesso documenta con delle bellissime foto che pubblica sul proprio profilo. Dal 2017 la modella è sposata con Luca Zocchi, con il quale sembra avere uno splendido rapporto, e ha delle figlie che ama da morire.

Ebbe un’esperienza tremenda quando fu molto giovane: perse un figlio praticamente appena nato per delle complicazioni legate alla sua salute. Questo tipo di ferite non si rimarginano mai, eppure, grazie alla sua forza e caparbietà, Fernanda è riuscita a uscire dal tunnel dell’alcolismo e oggi è una donna equilibrata che riesce sempre a trovare il lato bello della vita, circondata da amore e rapporti stabili. La lezione di Lessa non è certo da dimenticare: la sua sincerità ha colpito tutti, ed è rimasta impressa nelle menti di quanti l’hanno ascoltata. Proprio lei è una di quelle persone che senza dubbio si meritano un lieto fine.