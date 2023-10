Belen Rodriguez, che smacco: il suo ex con una donna più grande | Oltre 20 anni di differenza

Un altro affronto per Belen Rodriguez! Il suo ex è stato avvistato con una donna molto più grande di lui: ecco di chi si tratta.

Il gossip continua a travolgere Belen Rodriguez, anche se questa volta lei non è la protagonista principale dei pettegolezzi.

Uno dei suoi ex, però, è finito al centro dell’attenzione mediatica in seguito ad una cena con una donna molto nota del mondo dello spettacolo.

È bastato poco affinché il nome dello storico ex compagno di Belen finisse sulla bocca dei più pettegoli. Ecco cosa si dice di lui e…della ipotetica nuova fiamma.

Belen Rodriguez, il suo ex a cena con…

A differenza di quanto si può immaginare, questa volta il protagonista del gossip non è Stefano De Martino. L’ex marito di Belen è uscito allo scoperto con colei che pare essere la sua nuova fidanzata, Martina Trivelli, mentre la Rodriguez sta vivendo un momento molto particolare che l’ha spinta ad allontanarsi dal mondo dei social e dai riflettori. Ad essere rimasto legato al mondo dello spettacolo è, invece, Antonino Spinalbese, padre della secondogenita della showgirl argentina, Luna Marì.

Terminato il Grande Fratello Vip, Antonino sembrava aver preferito rimanere lontano dalle luci dei riflettori, ma il suo nome è tornato ad essere il più ricercato in rete dopo il gossip che sta lasciando tutti perplessi. Spinalbese, infatti, è stato a cena con…Sonia Bruganelli e altri due esponenti del mondo della televisione: l’autore televisivo Federico Lampredi e Violante Bartalucci, la produttrice esecutiva di Nonpanic. A scatenare il gossip, tuttavia, sono state alcune battute che Spinalbese e la Bruganelli si sono scambiati su Instagram.

Antonino Spinalbese e il gossip sul nuovo flirt

La ex moglie di Paolo Bonolis, infatti, ha condiviso sui social uno scatto che la ritrae in compagnia di Lamprediti e della Bartalucci. “Aperitivo”, ha scritto la Bruganelli, che ha inizialmente lasciato intendere di essere fuori con i suoi amici e colleghi. Ma è stata la battuta di Antonino Spinalbese a far strabuzzare gli occhi al popolo del web.

“Manca il ragazzino lì in mezzo”, ha commentato l’ex di Belen, mentre la Bruganelli ha immediatamente replicato ironica: “Non capisco a chi tu possa riferirti?”. Le battute e l’aperitivo tra Sonia, Antonino ed altri due volti della tv, dunque, sono bastati al popolo dei social per imbastire il gossip su un presunto – quanto forse improbabile – flirt tra la ex di Bonolis e l’ex di Belen.