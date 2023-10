Barbara D’Urso accoltellata alle spalle: basta bugie, ecco la verità | Il gesto della collega è sconvolgente

Dalla polemica nasce un’occasione per rinfacciare trascorsi rimasti nascosti finora: ormai è sul punto di esplodere.

Dall’abbandono di “Pomeriggio Cinque” Barbara D’Urso sembra rinata. Nonostante le numerose polemiche che circondano il suo licenziamento la conduttrice sta vivendo una nuova adolescenza.

Basta fare un giro sul suo profilo Instagram per accertarsi della sua situazione: da settimane Barbara continua a postare selfie che la ritraggono intenta a divertirsi in varie località europee.

Prima Londra, ora Parigi: Barbara è sempre circondata da amici, in giro per locali o intenta a leggere dei libri sul davanzale del suo appartamento.

Rimane però quella piccola promessa fatta ad Antonio Ricci, a cui aveva confermato di essere intenzionata a vuotare il sacco circa il suo licenziamenti nei primi giorni del 2024. Ma qualcuno potrebbe non pensarla come lei ed essere già pronto a parlare…

Cos’è accaduto a Pomeriggio Cinque

Ebbene sì: pare proprio che Myrta Merlino sia stanca di essere subissata di critiche da parte degli ex spettatori di “Pomeriggio Cinque”, tanto affezionati al lavoro della conduttrice campana quanto critici verso il suo. Le lamentele nei suoi confronti sono dietro l’angolo, lo dimostra l’accaduto degli scorsi giorni, per cui Myrta si è dovuta scusare pubblicamente.

Nel corso di un’intervista, la conduttrice ha ripetuto una frase utilizzata dalla testimone di un femminicidio, parola per parola: “ha ucciso per il troppo amore“. La frase è stata estrapolata dal suo contesto originale e utilizzata per far nascere una polemica riguardo Myrta, accusata di perpetrare una narrativa tossica riguardante i femminicidi. La giornalista si è scusata pubblicamente per quanto successo con un post su Instagram, ed è stato in quelle circostanze che ha avuto modo di mostrare la sua vera opinione nei confronti di Barbara D’Urso.

Il commento a cui Myrta ha messo like è assolutamente critico

Non le è servito dire nulla, è bastato un piccolo like al commento di una follower che si è espressa in questo modo: “Questa gente che commenta ha completamente dimenticato le figuracce di chi presentava prima di te, hanno tutti improvvisamente dimenticato le frasi inopportune, le reazioni inopportune e soprattutto le faccine inopportune”.

Che si sia trattato di un semplice like di supporto, visti i complimenti che la fan le ha rivolto, rimane da dimostrare: Myrta potrebbe essersi stancata definitivamente di essere messa a paragone con l’ex conduttrice del suo “Pomeriggio Cinque”, e aver deciso di dimostrarlo con un gesto silenzioso, ma molto chiaro.