Carolina Marconi, l’agonia è finita | L’annuncio improvviso arrivato poco fa

L’agonia di Carolina Marconi è finita: la ex concorrente del Grande Fratello ha condiviso con tutti l’ultima notizia ricevuta.

La vita di Carolina Marconi è stata costellata da momenti di grande felicità alternati ad altri di grande ansia e dolore.

Dopo essersi fatta conoscere dal grande pubblico in seguito alla partecipazione al Grande Fratello, Carolina ha lavorato nel mondo dello spettacolo prima di fermarsi a causa della malattia.

Operata per un tumore al seno, si è sottoposta ad alcuni cicli di chemioterapia con esito positivo. Ma un’altra diagnosi aveva lasciato la Marconi con il fiato sospeso…

Carolina Marconi dopo il tumore

Carolina Marconi aveva raccontato la sua rinascita dopo il tumore al seno e i cicli di chemioterapia, scegliendo di condividere con il pubblico che la segue da sempre i momenti di paura e quelli di felicità. Il più grande rammarico della ex gieffina, tuttavia, restava il fatto di non poter più avere figli dopo la malattia e le cure cui era stata costretta a sottoporsi. Un dolore grande che lei aveva voluto raccontare via social e a Verissimo, dove non era riuscita a trattenere le lacrime.

Un altro grosso dolore, però, ha bussato alla porta di Carolina Marconi qualche settimana fa, quando dopo alcuni controlli le era stata diagnosticata una macchiolina al fegato. “I risultati sono usciti: mammografia ed eco okay, ma nella Tac c’è qualcosa al fegato e quindi dovrò fare un’altra risonanza con il contrasto, per vedere realmente di cosa si tratta – aveva detto lei sui social – .Ecco perché sono sparita, è stata una doccia fredda, ero spaventata, devo solo aspettare che mi chiamino per effettuare tutto”. Dopo essersi sottoposta ai dovuti controlli, dunque, la Marconi è stata finalmente messa al corrente del suo stato di salute attuale.

Carolina Marconi, le ultime notizie

“Bisogna mettersi l’anima in pace, aspettare, pensare positivo e non fasciarsi la testa prima di romperla – aveva detto ancora la Marconi sui social dopo quell’esito che le faceva pensare ad un altro tumore maligno – . È dura, durissima, perché è come essere su una scala della vita che, dopo tutti i gradini fatti, sei da un lato che manca l’ultimo – finalmente – ma dall’altro che puoi inciampare in un secondo”.

Nelle ultime ore, Carolina ha ricevuto l’esito dell’esame fatto e lo ha condiviso con i suoi fan sui social. “[…]La macchiolina di 9 millimetri è un angioma benigno”: così il compagno ha comunicato alla Marconi l’esito degli esami. “Sono scoppiata a piangere, ho urlato a squarciagola dalla gioia che mi ha sentito tutto il vicinato”, ha raccontato lei che, finalmente, ha potuto tirare un sospiro di sollievo.