Royal Family, nuova disgrazia: purtroppo si è spenta per sempre | Ancora ignote le cause della morte

Scomparsa nella notte in circostanze misteriose: a parlarne è l’amica e collaboratrice di sempre. La Royal Family continua ad essere in lutto.

Sembra quasi una maledizione, quella che si è abbattuta sulla Royal Family britannica: nell’arco dell’ultimo anno, infatti, i Windsor si sono trovati ad affrontare un lutto dopo l’altro.

L’ultimo arriva in queste ore, ed è avvolto nel mistero delle circostanze in cui si è consumato e su cui si deve ancora fare chiarezza.

Ciò che più sconvolge è che a darne notizia è stato un ex membro della famiglia reale, molto noto e molto amato, soprattutto in Inghilterra.

Si tratta di una donna che era molto legata al principe Andrea, duca di York…

L’insostenibile dolore per la sua perdita

Proprio così: a parlare è stata Sarah Ferguson, detta Fergie, ex moglie del principe Andrea e quindi ex duchessa di York. Nelle ultime ore, Sarah Ferguson ha espresso il suo sconcerto e dolore per la tragica scomparsa di Jenean Chapman, una delle sue ex assistenti durante il suo periodo trascorso presso la Royal Family, a cui era rimasta molto legata. Il corpo della Chapman è stato infatti rinvenuto senza vita nel suo appartamento a Dallas, Texas, dove si era trasferita solamente cinque mesi fa insieme al suo compagno e neo sposo, James Patrick.

Sarah Ferguson ha voluto condividere un commosso tributo alla sua ex assistente, descrivendola come una persona leale, instancabile, affascinante e divertente. Inoltre, la duchessa ha rivelato di aver parlato con la Chapman l’ultima volta circa due mesi fa, momento in cui sembrava felice di essere appena convolata a nozze con Patrick. Tuttavia, nelle indagini sulla tragedia, sembra che ci siano emerse alcune sorprese che gettano ombre cupe proprio sul suo matrimonio…

Una situazione sconvolgente: potrebbe trattarsi di omicidio

Il principale sospettato della morte di Jane Chapman sarebbe proprio il suo compagno, James Patrick. Secondo le ultime informazioni provenienti dagli Stati Uniti, la polizia di Austin l’ha arrestato e l’uomo è attualmente detenuto nella contea di Travis.

La famiglia della donna sta ora cercando di raccogliere fondi per riportare il suo corpo a New York e coprire le spese funebri. Al momento, la polizia deve ancora divulgare i dettagli su come sia avvenuto il decesso della Chapman. Finora, le autorità hanno spiegato che sono state allertate quando la donna non si è presentata al lavoro. La sorella della vittima ha svolto un ruolo fondamentale nell’aiutare la polizia, denunciando la difficoltà della relazione matrimoniale con James Patrick.