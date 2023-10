Blanca, con la nuova stagione cambia tutto | L’indiscrezione bomba appena trapelata

Novità rivelate per la serie sulla detective Blanca: telespettatori e telespettatrici erano col fiato sospeso, svelata ogni cosa.

Blanca è una delle fiction più amate dal pubblico Rai: raccoglie non solamente la generazione più grande, ma anche la più giovane, che ama le nuove prospettive raccontate dalla regia.

Una detective cieca che risolve casi in collaborazione con le forze dell’Ordine: la trama è davvero avvincente.

Con introspezioni sul passato della protagonista, il cui nome è lo stesso della serie, e una tecnologia particolare che permette di ascoltare i suoni in modo ‘tridimensionale’ con delle cuffie qualsiasi, facendo provare allo spettatore le stesse sensazioni messe in scena dalla protagonista.

Interpretata dalla bravissima Maria Chiara Giannetta, la protagonista della serie è pronta ad affrontare tutte le nuove avvenute che le si presenteranno nella seconda stagione di Blanca: vediamo le indiscrezioni trapelate.

Un personaggio in evoluzione

Le novità giungono proprio da uno degli attori che recitano i ruoli principali nella serie televisiva: si tratta di Pierpaolo Spallon, che interpreta un personaggio piuttosto controverso di nome Nanni, che nella prima stagione ha messo a rischio la vita della protagonista.

Le confessioni di Spallon giungono nell’ambito del programma Rai Da noi…a ruota libera, in cui l’attore ha parlato della nuova stagione di Blanca.

Un nuovo ‘cattivo’

“Il mio personaggio cambia”, ha rivelato Pierpaolo Spallon, “Questo personaggio quest’anno dava un po’ di speranza e la speranza del cambiamento, di riuscire a superare qualcosa di cosi complesso, mi ha intrigato moltissimo”, ha confessato l’attore, fino alle registrazioni di Blanca sempre impegnato in ruoli di personaggi sostanzialmente positivi. “La cosa che mi interessava e affascinava è quando incontri un lato oscuro della tua personalità”, ha detto poi il giovane professionista, dimostrando una curiosità di introspezione non banale, mostrandosi pronto a scoprire nuovi lati di sé e a sfoggiarli in questo ruolo che ama.

L’attore ne ha approfittato per fare moltissimi complimenti alla sua collega, l’attrice Maria Chiara Giannetta, che interpreta Blanca: dimostrazione che la serie ha toccato vette altissime l’invito a Giannetta da parte di Amadeus per la partecipazione a Sanremo 2023 come co-conduttrice e annunciatrice. Quest’anno di cose da scoprire ce ne sono ancora molte, e Blanca è senza dubbio un prodotto pronto a stupirci e tenerci sempre sulle spine.