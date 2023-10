“Questa è una tragedia, non è possibile”: Antonella Elia, la notizia è un pugno allo stomaco

Una parola di troppo e il mondo le è crollato addosso: non ha retto il colpo, ecco cosa è accaduto alla showgirl in diretta TV.

“Per cortesia, non fare più certe domande“: un avvertimento che suona quasi come una minaccia, pronunciato con tono duro. Cos’è successo ad Antonella Elia?

A rimproverarla è la conduttrice del programma in cui Antonella sta lavorando in questo periodo, un volto molto noto.

La situazione non è delle più rosee, e l’annuncio che le è stato dato l’ha gettata in un turbinio emotivo senza precedenti.

Come se non bastasse, non le è stato neanche concesso il beneficio del dietro le quinte: è successo tutto di fronte alle telecamere.

Un tris di regine molto affiatate

Ebbene sì: lo scenario in cui si è consumata la tragedia personale di Antonella Elia è quello di “Citofonare Rai 2”, il talk show che ormai da due anni allieta la domenica degli spettatori Rai con la conduzione congiunta di Simona Ventura e Paola Perego. Il programma si occupa di creare un ambiente sereno e accomodante per gli spettatori, mostrando eventi come mercatini, spettacolo e fiere nel weekend su tutto il territorio grazie all’aiuto di alcuni inviati.

Tra questi c’è anche Antonella Elia, che fa parte del cast del programma dalla scorsa edizione. In occasione dell’episodio andato in onda l’8 Ottobre, Antonella si è recata a Fumone, un comune in provincia di Frosinone, per intervistare Pia, un’anziana signora famosa per le sue ciambelle al limone. Mentre le due donne discutevano della produzione di liquori nella zona, ecco arrivare la frase di Antonella: “Un tempo bastava un brindisi con questo liquore per concludere un accordo. Mi dica, signora: quanti brindisi pieni d’amore e passione fa ogni serena bevendo con suo marito?“. La risposta ha gelato tutti…

La gaffe di Antonella, inviata speciale

Un po’ in imbarazzo, un po’ con freddezza, la signora Pia ha spiegato che suo marito è venuto a mancare quattordici anni fa. Antonella è praticamente sbiancata e ha iniziato a balbettare scuse (“Questa è una tragedia, non è possibile”), generando ulteriore imbarazzo in Paola Perego, che dallo studio ha cercato di redarguirla e spingerla a non fare più domande di quel genere. Molto diversa la reazione di Simona Ventura, che è scoppiata a ridere e non è riuscita a smettere per parecchio tempo.

“Un tempo facevamo un brindisi ogni giorno”, è intervenuta la signora Pia, cercando di smorzare la tensione. Il danno, però, ormai era stato fatto: niente di irrimediabile, ma a giudicare dalla reazione della Perego non è la prima volta che Antonella si mette in situazioni di questo tipo.