“2 mesi di vita”: Giancarlo Magalli, la malattia è gravissima | Il triste annuncio all’improvviso

Un annuncio che ha devastato il pubblico: è tutto finito, i mesi di calvario lo hanno portato qui. È tornato in TV per raccontare l’accaduto.

Una visita di controllo si è trasformata in un vero e proprio incubo: come si affronta una diagnosi di soli due mesi di vita?

La risposta ce la da Giancarlo Magalli. Storico conduttore e commentatore televisivo, dopo una lunga assenza dagli schermi Magalli è tornato in televisione per raccontare che cosa gli sia accaduto.

Nel salotto di Mara Venier a “Domenica In” il conduttore ha parlato senza mezzi termini della malattia che lo ha costretto a un vero e proprio calvario.

Le numerose cure a cui si è sottoposto non lo hanno salvato da una situazione che lo tormenta ancora oggi…

Se non fosse stato per quell’infezione…

Proprio così: Giancarlo Magalli ha scoperto di avere una prognosi di solo due mesi di vita a causa di una semplice infezione, per cui il conduttore si era recato in ospedale. Gli esami a cui si è sottoposto hanno rivelato la malattia che lo ha colpito: un linfoma alla milza che lo ha portato al ricovero immediato.

Magalli riassume la sua esperienza con parole terrificanti: “Per l’infezione mi hanno dato delle medicine che non so cosa fossero, credo dei funghi allucinogeni, avevo le visioni, vedevo gente che girava per la camera, ero completamente fuori. Ho fatto anche cose come strapparmi la flebo”, unico lato positivo della sua convalescenza l’amore della sua famiglia, o meglio, delle sue famiglie: entrambe le ex mogli, Carla Crocivera e Valeria Donati, gli sono state accanto. “Loro e le mie figlie si alternavano al capezzale, stavano attente che io non facessi il matto. Ero commosso da questa vicinanza.”

Il suo attuale stato di salute

Fortunatamente, assieme alla diagnosi del linfoma alla milza Magalli ha ricevuto anche un’informazione cruciale: da questa malattia si guarisce nel 90% dei casi. Non è stato un percorso facile, tra cure, ricoveri e chemioterapie che lo hanno visto costretto in ospedale per più di un anno e mezzo, ma oggi il conduttore appare completamente guarito.

La sfortuna, però, non ha tardato a farsi sentire nuovamente: a causa della malattia improvvisa, che lo ha visto costretto a ricoversarsi da un giorno all’altro, Magalli ha dovuto abbandonare la conduzione di “I Fatti Vostri” e oggi è a tutti gli effetti disoccupato, nonostante gli anni di militanza in televisione. Chissà che questo intervento pubblico non lo porti ad avere delle nuove prospettive di carriera.