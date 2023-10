Amici, scontro durissimo tra i due insegnanti: tensione in diretta e allievi ammutoliti | Maria ha visto tutto

Si scaldano gli animi ad Amici e durante la diretta la tensione tra due professori sale alle stelle: Maria De Filippi resta a guardare.

Amici di Maria De Filippi è iniziato da poche settimane e i concorrenti in gara sembrano già essere messi a dura prova dai docenti che credono poco nel loro talento.

Come accade da anni, infatti, alcuni cantanti o ballerini entrano a far parte del talent show per volere di alcuni professori, mentre altri manifestano immediatamente il loro disappunto.

Il mancato accordo tra i docenti crea, quindi, non pochi malumori e l’ultima sfida chiesta da una delle esponenti di canto ha dato vita ad un acceso battibecco.

Amici, è scontro tra due professoresse

Anna Pettinelli è tornata a far parte della cattedra di canto di Amici dopo l’addio di Arisa. Da sempre considerata una delle docenti più difficili da imbonire, l’esperta di musica e voce di RDS si è sempre contraddistinta per essere una persona schietta e diretta. Così, fatto rientro dietro alla cattedra di canto, la Pettinelli non ha esitato ad esporre le sue perplessità sul talento di Sarah, concorrente voluta nella scuola da Lorella Cuccarini.

Certa del fatto che la ragazza non meriti il banco, ha deciso di metterla in sfida diretta con Alice, una interprete che, a suo dire, avrebbe delle doti di gran lunga superiori all’allieva guidata dalla collega Cuccarini. Così, nel corso dell’appuntamento di domenica 8 ottobre, Sarah ha sostenuto una prova contro Alice e a decidere delle loro sorti ci ha pensato Beppe Vessicchio, ex professore di Amici e storico direttore d’orchestra chiamato da Maria De Filippi come giudice della gara.

Il risultato della gara

A conclusione della sfida che poteva costare l’eliminazione di Sarah, Beppe Vessicchio ha ritenuto l’allieva di Lorella Cuccarini più talentuosa della sfidante. Così la giovane concorrente di Amici è tornata a sedere al suo posto, mentre la Cuccarini si è tolta un sassolino dalla scarpa attaccando Anna Pettinelli.

“Se mi dici che Sarah non ha la stoffa per fare questo nella vita io sinceramente non so cos’hai nella testa”, ha sbottato Lorella, mentre la Pettinelli ha continuato a difendere il suo pensiero. “In alcuni casi dici il contrario, c’è qualcosa di sbagliato – ha continuato ad inveire la Cuccarini, sottolineando come la collega usi metri di misura diversi con i suoi allievi – .Dici cose oggettivamente sbagliate”.