“Posso essere un padre o una madre”: Federico Fashion Style a ruota libera | Svelato l’ultimo segreto

Le confessioni di una maschera: Federico Lauri parla finalmente di sé senza filtri, approfondendo il rapporto con l’ex moglie e la figlia.

C’è chi ha definito, con un po’ di sagacia e una giusta dose di cattiveria, che l’orientamento di Federico Lauri fosse un po’ un segreto di Pulcinella.

Il parrucchiere delle celebrità d’altronde si è sempre dimostrato molto vicino alla comunità queer, negli atteggiamenti più irriverenti e sopra le righe e nella vita pubblica.

Oggi però, a “Belve”, intervistato da Francesca Fagnani, Federico rivela la verità su un coming out che per lui è stato molto più doloroso del previsto.

Il dolore che ha vissuto non è dovuto a ritorsioni lavorative o pubbliche, ma ai rapporti che ha dovuto interrompere o lasciare andare: come quello con la ex moglie e la figlia, la piccola Sophie Maelle…

Come lo ha scoperto la sua ex moglie

Federico aveva annunciato la sua omosessualità dopo il divorzio dalla madre di sua figlia, Letizia Porcu, a cui è rimasto legato sentimentalmente dal 2013 al 2022. Nel parlare di sé senza filtri all’interno del programma condotto da Francesca Fagnani, andato in onda il 10 Ottobre su Rai 2, ha spiegato che sua moglie aveva probabilmente intuito la verità sul suo orientamento sessuale già da tempo.

“Credo che lei l’abbia sempre saputo e l’abbia sempre immaginato. Non credo che se entra suo marito vestito di paillettes a casa una non si fa una domanda, forse c’è qualcosa che non quadra, qualcosa che non torna. Ma magari forse stava bene anche a lei”, ha rivelato Federico, che quindi si conferma estroverso anche nel suo privato, e da sempre. E infatti conferma anche lui di essere stato un bambino fuori dagli schemi.

Il rapporto con il suo orientamento e con la figlia

Quando Francesca lo ha interrogato circa il momento in cui ha compreso di essere omosessuale, Federico ha risposto: “Ci si nasce, forse già da quando ero piccolo mi sentivo diverso dagli altri, perché amavo fare i capelli alle bambine mentre gli altri facevano giochi da maschi”.

La sua dichiarazione più sconvolgente, però, riguarda la figlia avuta con Letizia, che a causa del divorzio vede meno di prima: “Per me è la mia ragione di vita quella bambina, credo che non ci sia niente più di lei. Sono un padre particolare, posso essere un padre, posso essere una madre, posso essere il suo migliore amico… sono tutto per lei, io vivo per lei”.