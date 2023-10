“A Milly Carlucci è preso un infarto”: annuncio in diretta | Grande preoccupazione per la conduttrice

Grandissima preoccupazione per la conduttrice. L’annuncio è stato fatto in diretta: vediamo cos’è capitato alla povera Milly Carlucci

Ormai è un fatto risaputo: non esiste Ballando con le stelle senza la sua prima e unica conduttrice, ovvero Milly Carlucci. È infatti lei l’anima di questo talent danzereccio.

La sua passione per la danza e l’energia contagiosa che manifesta in tutte le puntate, oltre alla grande capacità di appianare gli animi, l’hanno resa indispensabile e il vero segreto del successo Rai.

Infatti, ogni anno si impegna per creare un cast veramente eccezionale sia per quanto riguarda i concorrenti che per quanto riguarda i giudici.

Eppure non sempre le cose vanno come si spera. C’è infatti grande preoccupazione per la conduttrice per quello che è successo. Scopriamo di cosa si tratta…

Grande preoccupazione per Milly Carlucci: vediamo cos’è accaduto

Milly Carlucci ha provato una grandissima preoccupazione per le sorti di una delle concorrenti di Ballando con le stelle che quasi le ha provocato un infarto. Tuttavia, la povera conduttrice non sapeva di essere vittima di uno scherzo architettato proprio da Valeria Fabrizi.

Lo ha rivelato la stessa attrice nel corso di una intervista con Caterina Balivo, tornata con la trasmissione La volta buona. Infatti, nel corso di questo dialogo tra le due, l’amata interprete di Suor Costanza ha raccontato diversi aneddoti del talent show a cui ha partecipato e infine si è sbizzarriva parlando di questo divertentissimo retroscena. Sembra che nel corso delle prove, l’attrice abbia deciso di presentarsi con il braccio fasciato, fingendo di essersi fatta male e di non poter proseguire con la competizione. Sembra proprio che Valeria Fabrizi sia solita fare scherzi sia sul set che negli studi televisivi.

Il racconto dello scherzo fatto ai danni della povera Milly Carlucci

Il racconto fatto all’attrice durante l’intervista è stato veramente esilarante. Ha infatti detto che: “Faccio scherzi. A Milly Carlucci è preso un mezzo infarto: sono arrivata con il braccio tutto fasciato e ho detto che non potevo ballare”.

Tuttavia, la conduttrice si è preoccupata eccessivamente e per questo motivo ha deciso di non portare avanti lo scherzo troppo per le lunghe, onde evitare che i livelli di stress dell’ex ballerina diventassero altissimi. Infatti, sempre a Caterina Balivo ha detto: “Dopo ho visto che si preoccupava abbastanza e le ho rivelato che si trattava di uno scherzo. Io continuo però a fare gli scherzi”. A quel punto Caterina Balivo le ha fatto notare che è molto simile nel comportamento proprio a Suor Costanza della fiction Rai Che Dio ci aiuti, uno dei ruoli interpretati da Valeria Fabrizi che l’ha fatta più amare dal pubblico italiano.