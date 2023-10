Mara Venier asfaltata, nessun diritto di replica | Una batosta del genere non si dimentica più

Brutto colpo per Mara Venier: la zia della domenica di Rai 1 ha ricevuto una colossale batosta dalla sua storica amica.

Mara Venier è tornata a sorridere in televisione con l’inizio della nuova stagione di Domenica In che, stando alle sue parole, dovrebbe essere anche l’ultima.

Per la zia della domenica di Rai 1, infatti, pare sia arrivato il momento di congedarsi dal mondo dello spettacolo e godersi una meritatissima pensione.

Per questa ultima stagione di Domenica In, quindi, Mara Venier è pronta a tutto pur di raggiungere grandi risultati, ma le ultime notizie sono un brutto colpo per la conduttrice.

Mara Venier battuta dall’amica

Le notizie che hanno strappato il sorriso a Mara Venier arrivano dagli ultimi dati registrati da Domenica In. Lo storico programma di Rai 1 che, dopo anni di crisi, è tornato ad essere seguitissimo dal pubblico da casa così come accadeva un tempo, ha ricevuto una terribile battuta d’arresto a causa della contro programmazione Mediaset. L’appuntamento con Domenica In dello scorso 8 ottobre, infatti, ha registrato uno share bassissimo rispetto agli standard cui è abituata Mara Venier.

Come riportato da Gossipetv, Domenica In ha registrato 2.097.000 utenti, pari al 17.4% nella prima parte, 1.620.000 spettatori (15.7%) nella seconda, e 1.356.000 spettatori (14.3%) nella terza, mentre la concorrenza su Canale 5 ha totalizzato uno share altissimo: 2.810.000 spettatori (24.1%). Mara Venier, infatti, è stata battuta e asfaltata da Maria De Filippi e dal talent show Amici che, da anni, si conferma uno dei programmi più amati e seguiti da un pubblico ampio e variegato.

Mara Venier e Maria De Filippi, amicizia in crisi?

Com’è noto, Mara Venier e Maria De Filippi sono legate da un’amicizia forte e salda che dura da anni e che mai verrebbe messa in pericolo dallo share. Entrambe professioniste del mondo dello spettacolo, si trovano a competere con trasmissioni che rappresentano per il pubblico da casa dei capisaldi della televisione e dell’intrattenimento nostrano.

Stima e affetto reciproci alimentano l’amicizia tra la Venier e la De Filippi che, negli anni, hanno più volte avuto modo di confermare il legame che le unisce, seppur a distanza. “Ti voglio bene perché sei una delle poche persone che mi ha teso una mano nel momento più brutto della mia vita. Grazie Maria”, aveva detto la Venier alla De Filippi nel corso di un intervento a Domenica In.La De Filippi, infatti, chiese alla collega di lavorare a Tu sì que vales quando stava vivendo il dolore per la morte della madre. “Lavorare quando stavo vivendo quel dolore lancinante per mia mamma è stato ossigeno. Dovevo restare per una puntata a Tu sì que Vales e sono rimasta 3 anni”, aveva detto la Venier al Corriere della Sera.