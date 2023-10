Bianca Guaccero, avete mai visto la dimora della presentatrice? Sembra fatta apposta per lei | Un piacere per gli occhi

La dimora di Bianca Guaccero è veramente un piacere per gli occhi. Infatti, sembra fatta apposta per la conduttrice. Vediamo com’è…

Bianca Guaccero ha dimostrato nel corso degli anni di avere diversi talenti e di riuscire a fare tutto quello in cui si cimenta. Infatti, non è solo una bravissima attrice, ma anche un’ottima cantante.

Ha una tecnica vocale veramente invidiabile. Inoltre, negli ultimi tempi ha anche dimostrato di saper condurre molto bene. Dunque, un’artista veramente poliedrica e versatile, in grado di lavorare nei contesti più disparati, dal teatro al cinema, passando anche per la televisione.

Il suo esordio è stato proprio in teatro ma quasi subito è stata notata da alcuni registi ed è approdata al cinema e alla fiction.

Quando ci si è reso conto, in alcune trasmissioni come Tale e Quale Show, della grande dimestichezza che l’attrice napoletana aveva con il mezzo televisivo, le è stata anche affidata la conduzione.

Bianca Guaccero: ecco la sua bellissima dimora

Tutto questo molto probabilmente dipende appunto dalla formazione teatrale che ha Bianca Guaccero e che la porta a essere molto più versatile rispetto a chi si è occupato principalmente di cinema. Infatti, sa essere molto espressiva, modulare bene la voce e il tono, inoltre, regge la diretta e i tempi della televisione, cosa diversa al cinema dove il montaggio cambia e dilata le tempistiche.

Inoltre, il suo talento non si esaurisce qui perché sembra anche che Bianca Guaccero abbia dei gusti molto sopraffini in fatto di arredamento. Anche l’attrice napoletana è sui social network e qui spesso condivide foto e storie della sua quotidianità in cui fa vedere come si dedica alle cose che ama, come lo sport e la cucina.

La casa di Bianca Guaccero

Proprio in questi frangenti, condivide dei piccoli sprazzi della sua casa di Milano in cui si vede chiaramente la scelta dell’arredamento. Bianca Guaccero vive a Milano dove ha un piccolo appartamento arredato con molto gusto ma estremamente minimale. Infatti, non ha ceduto allo sfarzo e all’eccesso. La prima cosa che si nota è il bellissimo parquet di legno che domina gli ambienti e la scelta di avere elementi colorati come pareti sui toni del verde, come anche le rifiniture delle porte.

Uno dei posti dove l’attrice trascorre più tempo è sicuramente l’ampio corridoio dove spesso si occupa di fare workout. Da lì condivide dei video dei suoi esercizi. L’arredamento della casa è veramente molto moderno e minimale, cosa che le conferisce un aspetto elegante e mai eccessivo. Un elemento molto interessante è proprio l’uso dei colori che si sposa sapientemente con l’elemento classico del parquet.