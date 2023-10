Fuori dal Grande Fratello: Alfonso Signorini senza scrupoli | Esclusione immediata

Dai nuovi casting il conduttore esce con una fama peggiore che mai: cos’è accaduto alla nuova proposta, che racconta tutta la verità.

Il nuovo “Grande Fratello” è ormai in onda da qualche settimana, sotto l’occhio attento del suo conduttore Alfonso Signorini, e come ogni anno sembra siano in arrivo delle novità.

È stato reso noto che sono aperti i casting per l’ingresso di nuovi elementi all’interno della casa; casting a cui presiede lo stesso Signorini.

E mentre arrivano le prime conferme, come quelle che riguardano l’arrivo dell’istrionico giornalista Giampiero Mughini, ecco che, come da tradizione, non possono mancare le polemiche.

È stata infatti diffusa la testimonianza riguardante un nome molto noto, che sarebbe stato scartato in maniera brutale ai casting: di chi si tratta?

Un’esclusione senza possibilità di ricorso

Tra i nomi proposti per l’inserimento nella casa del “Grande Fratello” sarebbe comparso anche quello di Paolo Stella, influencer e scrittore, noto anche per aver partecipato ad “Amici” nel lontano 2002. Stella ha confermato di aver partecipato al casting, ma ha anche rivelato che le trattative si sono concluse con un nulla di fatto.

Quanto dichiarato è stato ripreso dall’esperto di gossip Davide Maggio in un tweet dove dichiarava che Paolo “Ha fatto un casting per entrare nella Casa, l’esito però non è stato positivo: sembra sia stato ritenuto non abbastanza vivace e un po’ egoriferito“. A rispondere a questo tweet è stato lo stesso Stella, e in maniera assai sagace: “Ma sai che i libri di fantasia dovresti scriverli tu? Ti vengono bene”. La verità, infatti, sarebbe molto diversa dalla versione condivisa da Maggio…

La verità su Signorini raccontata dallo stesso Stella

Ne ha parlato lo stesso Paolo Stella: la scelta di non partecipare al “Grande Fratello” è dovuta a motivazioni molto personali. “Avendo presentazioni del libro e progetti in corso non sarei potuto entrare dentro la casa e partecipare al reality. Con Alfonso ho affrontato la mia avversità a raccontare del mio privato, famiglia e affetti, e convenuto con lui che probabilmente non è un programma che potrei fare proprio per le mie dinamiche personali che io non amo rendere pubbliche.”, ha spiegato.

Il rifiuto verrebbe quindi da una ragione ben diversa da quella riportata da Maggio, e sembra che Stella tenga molto a ripulire l’immagine di Signorini: “Il Grande Fratello non mi ha detto no. Né io ho detto no al Grande Fratello. C’è semplicemente un’incompatibilità di esigenze a monte. […] Un grande in bocca al lupo ad Alfonso Signorini, al suo team e a tutto il programma che continuerò a guardare con curiosità”.