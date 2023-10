“Malattia agli sgoccioli”: Emma Marrone, un dolore senza fine | Purtroppo non ha lasciato scampo

Un tragico epilogo per la celebre cantante Emma Marrone, la sofferenza per lei non è mai terminata, ancora oggi è così.

La cantante aveva già conquistato tutti con la genuinità, ancor prima di dimostrare il suo immenso talento come artista e performer.

Oggi ha un successo incredibile e oltre a cantare si spende per alcune tematiche che le stanno davvero molto a cuore, come la lotta contro la violenza sulle donne.

Emma si è sempre detta una donna particolarmente pensierosa, che riflette molto su ogni cosa che le capita o anche esterna alla sua vita: la sua forza è indiscutibile.

In questo caso, però, si è mostrata in tutta la sua fragilità: le è accaduto qualcosa che l’ha coinvolta davvero nel profondo.

Emma fa i conti con la realtà

Non è la prima volta che la cantante parla del suo passato e della sua famiglia, ma in questo caso ha fatto una riflessione di una maturità e puntualità non indifferenti.

Davanti ai microfoni di BSMT ha commosso tutti attraverso le sue parole, ricordando un dolore per lei ancora vivo come se il tutto non fosse mai passato.

La morte del padre

“La morte di mio padre”, racconta Emma, “mi ha talmente devastata […] che adesso per assurdo non ho più paura di niente, cioè niente può più scalfire il mio cuore”, ha confessato la celebre cantante. “Adesso ogni giorno è comunque un regalo”, ha espresso.

“Una chiacchierata, schietta, sincera, intensa, dall’inizio alla fine”, questo nella descrizione del video pubblicato dall’intervistatore, “La musica, la vita, i momenti belli e quelli tragici. Tutto senza aver mai paura di dire davvero quello che si pensa. Ringrazio di cuore Emma per questo scambio che personalmente ha un valore enorme e per essersi fidata nel raccontarsi. Ci sono cose che neanche immaginavo, da quelle più leggere, a quelle più profonde e forse il bello del Bsmt è proprio quello di riuscire ad accogliere mondi diversi e trasmettere entrambi i livelli nello stesso viaggio. Una puntata di carattere, quello vero. Grande ispirazione”, ha concluso. “Non riuscivo a fare le cose e mi sono resa conto che non è che avessi paura di morire, avevo paura di vivere”: questa una delle frasi più sagge di Emma Marrone, che va oltre la mera costatazione e coglie l’essenza di un dolore infinito nel tempo e nello spazio.