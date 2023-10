“Devo denunciare”: Vladimir Luxuria, l’accorato appello in queste ore | Necessario l’intervento del Sindaco

Un messaggio su Instagram non concede più tempo agli errori: Vladimir Luxuria in prima linea per protestare le ingiustizie subite.

C’è chi l’attivismo sembra averlo nel sangue, e Vladimir Luxuria è una di queste persone. L’ex deputata, da tempo attivista per i diritti LGBTQ+, oggi si batte per una causa molto differente.

Sul suo profilo Instagram Vladimir ha lanciato un appello molto accorato, che è stato accolto da un sentimento di unaminità e coesione.

La sua protesta riguarda la città in cui risiede, ovvero Roma, ed è rivolta al sindaco della stessa, Roberto Gualtieri.

Nonostante si apra con dei complimenti, il tono verte molto rapidamente sul critico…

La protesta dell’ex deputata ha a che fare con una promessa mai mantenuta

Negli scorsi giorni Vladimir Luxuria ha pubblicato un video dove si complimenta con la città per la candidatura all’Expo 2030… ma non senza riserve. Ha infatti utilizzato la visibilità della sua piattaforma, seguita da ben 330000 utenti, per denunciare un grave fatto risalente a qualche anno fa.

L’attivista risiede nel quartiere Pigneto di Roma, un rione della zona centro-est dell’area urbana della capitale; proprio a questo quartiere, anni fa, era stata promessa la costruzione di una stazione sulla linea ferroviaria che collega Orta e Fiumicino Aeroporto, la linea LF1. Tuttavia questa stazione non è mai stata costruita: per anni non se n’è saputo niente, la risposta negativa è arrivata solo qualche mese fa. “Non ci voleva nulla, i binari già ci sono”, commenta Luxuria. Che poi sottolinea il reale problema della città…

La città eterna…mente condannata ai problemi urbani

“Avrebbe smaltito tanto traffico”, ha dichiarato l’ex deputata parlando della stazione mai edificata; e ancora, commentando la candidatura di Roma per l’Expo: “Sperando che significhi meno monnezza e più mezzi pubblici“. La vastissima area urbana della capitale è universalmente conosciuta per le difficoltà nello smaltimento dei rifiuti, ed è supportata da una rete di mezzi pubblici decisamente inefficiente.

Basti pensare che Milano, che si estende per un’area urbana di 182 km2 e ospita circa 1 milione e mezzo di abitanti, è fornita di 5 linee della metro; Roma, che occupa un’area ben più grande di 1285 km2 con quasi il doppio degli abitanti di Milano, da 4; come se non bastasse, un rapido giro su internet aiuta a realizzare quanto i cittadini della capitale lamentino spesso le condizioni della mobilità pubblica e del traffico urbano. Una situazione decisamente devastante, che sia l’ex deputata sia i suoi follower si augurano possa essere presa in considerazione.