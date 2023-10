“Steso sul pavimento”: Le Iene, dramma in piena notte | Volto noto in condizioni terribili

Un racconto in diretta gela il sangue agli spettatori: ecco cosa è accaduto al noto personaggio del mondo dello spettacolo.

Davanti agli spettatori de “Le Iene”, il noto programma di Mediaset di inchiesta e satira, lo scorso 10 Ottobre è andata in onda una scena da incubo.

Si tratta di una testimonianza che nessuno poteva aspettarsi, e che arriva da una persona giovanissima, molto nota nel mondo dello spettacolo.

Silenzio e gelo in sala rispecchiano probabilmente la reazione degli spettatori da casa: impossibile non provare tristezza, ma anche tanta, tanta empatia.

Ecco chi è stato a parlare della terribile esperienza che ha vissuto negli scorsi anni, terminata bruscamente e nel momento più critico.

Vivo per miracolo, oggi racconta la strada verso la sobrietà

Ha deciso di raccontarsi in un monologo sulla sua tossicodipendenza e su come sia riuscito a uscirne: si tratta di Benjamin Mascolo, 30 anni compiuti lo scorso Giugno, noto per essere stato parte del duo canoro Benji & Fede scioltosi formalmente nel 2020.

Benjamin non deve aver trascorso un periodo facile, tra la perdita della collaborazione con l’amico Federico Rossi e la fine della relazione con l’attrice Bella Thorne: forse è stato anche questo accumularsi di esperienze negative a spingerlo tra le braccia della dipendenza, a cui Benji racconta di aver posto fine circa un anno e mezzo fa: “Il 18 giugno 2022 alle 4.30 del mattino ero steso sul pavimento a fissare una parete, ho toccato il fondo. Avevo la certezza che nessuno sarebbe venuto a salvarmi, quella notte è stata l’ultima in cui mi sono drogato“.

Salvo anche grazie all’aiuto dei suoi cari

Benji ha parlato a lungo della capacità di chiedere aiuto al prossimo nonostante i sentimenti di vergogna e umiliazione che una scelta del genere potrebbe generare: “Questo è quello che ho capito nel momento più basso della mia vita: che morire è facile, è difficile iniziare a vivere davvero. E per farlo devi chiedere aiuto, trovare la forza in te stesso e nelle persone care”.

Aiuto che, nel suo caso, ha ricevuto dalla sua famiglia: ” Ho deciso di essere integro, tornare a rispettare la mia parola. Quando soffri alimenti la rabbia e pensi di essere circondato da traditori, da persone che ti stanno vicine solo se hai il vento a favore ma la dura verità e che se chi ti sta vicino non ama quello che sei diventato, è solo perché vuole di più per te“.