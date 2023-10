Nunzia De Girolamo, per la conduttrice un vero incubo | Caso urgente in casa Rai

Una notizia nefasta sembra essere pervenuta alla nota conduttrice Nunzia De Girolamo: una news bomba a dir poco.

Nunzia De Girolamo è stata una delle numerose conduttrici coinvolta dai cambiamenti di palinsesto e di programmi: ha avuto, infatti l’opportunità di condurre una nuova trasmissione su Rai Tre.

Si tratta di Avanti Popolo, il programma che è andato a riempire il vuoto lasciato dal programma di Bianca Berlinguer #Cartabianca, oggi trasferitosi su Rete 4 nella variante del titolo è sempre Cartabianca.

Anche Avanti Popolo ha un indirizzo simile al suo predecessore: è principalmente un talk show sui temi caldi di attualità e contemporaneità con interventi degli ospiti e una discussione più o meno vivace.

Per Nunzia, però, le buone notizie sembrano essere terminate: i suoi fan sono in ansia per quanto le hanno detto.

Cosa è successo

Nonostante la curiosità che un programma nuovo solitamente suscita, sembra che la trasmissione non sia andata esattamente come doveva, non raccogliendo un bacino di utenti abbastanza ampio per considerare il risultato buono.

Infatti, in termini di ascolti, se paragonato a è sempre Cartabianca, il programma di De Girolamo sembra proprio non avere ingranato: è vero che Berlinguer ha, dopo tanti anni, un pubblico fidelizzato e affezionato che l’ha ‘seguita’ in Mediaset, e anche che probabilmente ci vorrà qualche tempo perché gli utenti possano rivoluzionare il proprio martedì sera. Vediamo, nello specifico, gli ascolti dei programmi.

Ascolti e share: i numeri parlano chiaro

Il sito gossipetv.com ha riportato i dati degli ascolti dell’intera giornata di martedì 11 ottobre, rivelando così quali programmi hanno avuto successo e quali meno. Per Avanti popolo, ad esempio, ha ottenuto soli 574.000 spettatori (3.6%), contro i 869.000 utenti (6.5%) di è sempre Cartabianca.

Nel preserale, però, ha vinto la Rai con il programma Reazione a Catena, condotto da Marco Liorni, che ha totalizzato 2.866.000 spettatori (24.5%) nella prima parte e nella seconda ben 4.339.000 utenti (28%). Quest’anno, di cambiamenti ce ne sono stati molti in tutte le reti: non dimentichiamo che ad esempio Nove di Discovery ha acquisito Che Tempo Che Fa, prima tra i programmi di punta della Rai, che aveva visto ospiti internazionali davvero di eccezione. Tutti sono entusiasti e curiosi di vedere la ‘versione’ discovery del programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, che prenderà il via proprio questo weekend, il 15 ottobre.