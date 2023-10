“Lascio la tv”: Maria De Filippi, annuncio in diretta | Tutto lo studio senza parole

L’intenzione di lasciare la tv è stata annunciata a distanza di pochi giorni dall’inizio del programma di Maria De Filippi.

Maria De Filippi è considerata una delle presenze fisse delle reti Mediaset, l’unica – forse – in grado di assicurare ascolti alti rispetto alla concorrenza.

Nonostante il durissimo anno vissuto dopo la morte di Maurizio Costanzo, lei ha continuato ad essere sempre presente negli studi televisivi e al timone dei suoi programmi di punta.

La televisione, per lei, è il modo che ha per non riflettere troppo sulla vita privata e sulle dolorose vicissitudini che l’hanno caratterizzata. Ma qualcuno, tra le sue conoscenze, è pronto per abbandonare i riflettori.

Maria De Filippi spiazzata

Tra le trasmissioni di Maria De Filippi tornate in onda dopo lo stop estivo ci sono Tu sì que vales, Amici e Uomini e Donne. Il dating show di Canale 5 continua ad essere uno dei programmi tv più seguiti di sempre, in grado di incuriosire il pubblico da casa con gli amori e le liti tra protagonisti del trono over e del trono classico. Per questa nuova stagione di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha voluto puntare su tre volti semi-sconosciuti tra i giovani portando a sedere sul trono Manuela Carriero – vecchia conoscenza di Temptation Island – Brando e Cristian, nuovi al mondo della televisione.

Nonostante alcune indiscrezioni circolate sui due tronisti prima dell’inizio del loro percorso a Uomini e Donne, Maria De Filippi ha deciso di riporre in loro assoluta fiducia. Entrambi giovanissimi, Brando e Cristian sembrano essere decisi a cercare l’anima gemella negli studi televisivi di Mediaset, ma uno di loro in particolare pare differenziarsi dai colleghi che lo hanno preceduto anche per la totale assenza di velleità nel mondo dello spettacolo.

Il tronista che non cerca la tv

Cristian Forti ha sin da subito messo in chiaro che, non appena le telecamere di Uomini e Donne si spegneranno, lui non avrà alcuna intenzione di continuare a lavorare per il mondo della televisione. “Credo che la mia vita proseguirà a telecamere spente”, ha sottolineato lui in una intervista per Nuovo Tv.

Ad oggi, infatti, il tronista vuole proseguire gli studi in fisioterapia per realizzarsi come professionista e, per non pesare sulla madre, consegna pizze a domicilio la sera. Un ragazzo semplice, acqua e sapone, con i piedi piantati per terra e sicuramente molto diverso da coloro che lo hanno preceduto sul trono di Uomini e Donne.