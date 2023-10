Patrizia Rossetti, la sua prima volta è arrivata in cucina: “Un po’ maldestra ma…” | Ecco com’è andata a finire

Per tutti c’è sempre una prima volta: quella di Rossetti si è realizzata proprio in cucina, l’esito è inaspettato.

La mitica Patrizia Rossetti è una star poliedrica che ha lavorato veramente in molti ambienti diversi ed è sempre stata pronta a lanciarsi in nuove avventure.

Dal lavoro sul piccolo schermo a quello musicale, la personalità e il talento della star si sono sempre fatti riconoscere in mezzo alla massa.

Le ultime avventure sono state quelle del Grande Fratello Vip e della sua prova a Celebrity Chef, la sfida in cui vari vip si sono cimentati in alcune prove culinarie.

In cucina, però, sembra essere successo anche altro per Patrizia: vediamo insieme che cosa.

Una cucina dolcissima

Patrizia Rossetti non è certo una cuoca, ma sicuramente non è una grande pasticcera: infatti da poco tempo si è svolta la sua prima volta in cucina in cui ha tentato di fare un dolce.

Spinta da altre persone che, invece, in cucina se la cavano eccome, Rossetti ha deciso di iniziare, partendo da un dolce che è un must soprattutto per la colazione degli italiani: un ciambellone.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Patrizia Rossetti💄 (@patriziarossetti_official)

Un ciambellone buonissimo

“Che soddisfazione !!! La mia prima volta ! Il mio primo ciambellone!!”, ha scritto la diva nella descrizione del suo post su Instagram, evidentemente molto soddisfatta di se stessa per aver provato una cosa nuova. Non solo lei, a quanto pare: nei commenti i suoi fan impazziscono.”Brava Patrizia , io faccio tante torte ma il ciambellone non mi viene così”, le scrive una fan orgogliosa, “Brava Patrizia, oltre ad avere un ‘aspetto invitante,sarà sicuramente buonissimo”, scrive un’altra utente, immaginando il sapore del ciambellone, che, in effetti, ha davvero una ottima cera.

Un’altra fan riflette sulla prima volta, scrivendole: “Non è mai troppo tardi per una prima volta, anche fare un ciambellone e se tutto va a puntino, quanta soddisfazione!!!”, parole più che sagge. Molto spesso, specie quando raggiungiamo i 50 anni o oltre, ci sentiamo non più al massimo per provare cose nuove, questo perché la società in cui viviamo propone la gioventù come modello migliore di sempre: questo, però, non è altro che un pregiudizio, un pregiudizio che Patrizia ha superato davvero alla grande tentando un cosa nuova e riuscendo a farla perfettamente e divertendosi.