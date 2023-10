“Raoul Bova? Per carità…”: il noto attore smontato da lei | Attacco spietato in diretta

Raoul Bova è stato stroncato in diretta tv: così l’attore è stato smontato e offeso da un personaggio noto del piccolo schermo.

L’intervista di Raoul Bova a Belve fa ancora discutere poiché l’attore è apparso quasi come un pesce fuor d’acqua negli studi televisivi di Rai 2.

Il suo modo di approcciarsi a Francesca Fagnani e rispondere alle domande, evitando di parlare in maniera più approfondita dei dettagli della vita privata, non è piaciuto al pubblico da casa. E non solo.

Uno dei volti più popolari del piccolo schermo non ha esitato a commentare in maniera assolutamente negativa Raoul Bova. Le sue parole sono diventate virali.

Raoul Bova, il pubblico polemico

Perché Raoul Bova ha deciso di partecipare a Belve pur non intendendo in alcun modo prestarsi alla tipologia di intervista proposta da Francesca Fagnani? È questa la domanda che molti telespettatori si sono fatti a conclusione dell’intervento dell’attore a Belve. “La puntata più noiosa!”, “L’intervista più noiosa!”, hanno commentato sui social, notando come anche la giornalista sia apparsa un po’ in difficoltà di fronte al comportamento dell’attore.

Insomma, Raoul Bova è stato assolutamente bocciato da una fetta di pubblico che ha seguito la sua intervista a Belve, ma i telespettatori da casa non sono stati i soli a criticare l’attore. Dal dietro le quinte del programma di Rai 2 è arrivato il giudizio implacabile di una donna conosciuta ai telespettatori come la “regina delle televendite”: Wanna Marchi. Quest’ultima ha accompagnato la figlia Stefania Nobile per l’intervista programmata a Belve e, terminato lo show, si è avvicinata a Francesca Fagnani per farle degli appunti sulle interviste mandate in onda nel corso delle prime puntate delle nuova stagione dello show.

Così Raoul Bova è stato bocciato

“Sai chi mi è piaciuto tanto e che vorrei conoscere? Emanuele Filiberto di Savoia”, ha fatto sapere la Marchi alla Fagnani, avvicinandola mentre i titoli di coda annunciavano la conclusione dell’appuntamento in prima serata. Ma la Marchi, che non ha peli sulla lingua, ha poi fatto presente alla giornalista quale sia stata, a suo dire, l’intervista peggiore di sempre.

“L’attore invece non mi è piaciuto”, ha aggiunto lei, mentre la conduttrice domandava: “Raoul Bova?”. “Per carità”, ha sbottato Wanna Marchi, mentre Francesca Fagnani si lasciava andare ad una risata che faceva intendere l’accordo con la sua interlocutrice. D’altra parte, anche lei nel corso dell’intervista all’attore è apparsa un po’ annoiata tanto da arrivare a chiedergli: “Vuole dirmi una domanda a piacere?”.