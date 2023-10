Antonella Clerici parla delle misure: “Lo voglio grande” | Boato di stupore in studio

Durante una delle ultime puntate di È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici decide di parlare delle misure e fa una confessione che genera clamore in studio

Antonella Clerici è veramente la conduttrice che tutti vorrebbero avere come amica, essendo estremamente simpatica e genuina.

Proprio il suo sorriso e la sua autenticità l’hanno resa molto popolare tra il pubblico e per questo motivo sta avendo una carriera lunga e piena di soddisfazioni.

Antonella Clerici è da sempre la regina dei doppi sensi, è un fatto ben risaputo in Rai. Infatti, la storia della televisione italiana è costellata da momenti iconici che hanno proprio lei come protagonista indiscussa.

Le sue gaffe sono anche stata la sua fortuna perché, come ha detto lei stessa, le hanno regalato “una popolarità pop”.

Antonella Clerici genera un boato in studio

La conduttrice ha detto che le gaffe sono anche un’espressione della sua naturalezza, infatti, essere umani significa anche fare errori. Uno dei momenti più esilaranti e riguardati di sempre, è sicuramente la famosa scena della ‘borra’. Infatti, nel corso di una telefonata con una signora da casa, la donna doveva rispondere all’indovinello: “fa la schiuma ma non è un sapone”, la risposta era ‘birra’ ma la povera sventurata continuava a rispondere ‘la borra’.

Anche di recente c’è stato un momento di grande spensieratezza nel corso della trasmissione È sempre mezzogiorno che ha avuto come protagonisti Antonella Clerici e Alessandro Cattelan. Ovviamente mentre i due cucinavano insieme non è mancata la gaffe a doppio senso che è il marchio di fabbrica quasi della conduttrice lombarda. Infatti, complice una zucchina è arrivato un momento particolarmente divertente.

La gaffe di Antonella Clerici sulle misure

Antonella Clerici non ha deluso le aspettative nella scorsa puntata di È sempre mezzogiorno, regalando al suo pubblico un’esilarante gaffe con tanto di doppio senso. Questa è avvenuta in presenza di un divertitissimo Alessandro Cattelan. I due stavano cucinando a quattro mani una torta salata molto semplice. Cattelan doveva grattugiare la zucchina e non riusciva a decidersi per la misura da utilizzare sulla grattugia a quattro grandezze.

A quel punto allora ha chiesto aiuto ad Antonella Clerici e le ha domandato: “Che misura vuoi?”. La risposta della conduttrice non si è fatta attendere. Infatti, la donna ha detto: “Quella un po’ grande”. C’è stato un momento di imbarazzo che poi è terminato in una risata fragoroso da parte dei due conduttori seguita da un boato da parte del pubblico, divertito da quella risposta. A quel punto la conduttrice lombarda ha aggiunto: “D’altronde, tu te la saresti aspettata questa risposta” e Cattelan ha risposto: “Ho sbagliato io a fare la domanda”.