Amadeus, diretta da lacrime: “Perso una persona molto cara” | Pubblico gelato

Il noto conduttore televisivo ha trattato un tema difficile in studio: tutti si sono commossi, i fan emozionati.

Amadeus è uno dei conduttori di punta della rete pubblica, impegnato nella conduzione di programmi evento come Il Festival di Sanremo e l’Anno che verrà, ma anche nella guida di quiz show.

Il grande ritorno degli ultimi anni è stato uno dei programmi che più di tutti si basa sulla fortuna e sulle sensazioni dei concorrenti in gioco, più che sulla loro bravura.

Si tratta del programma dei pacchi, condotto nella sua prima edizione da Paolo Bonolis: Affari tuoi, la trasmissione che lascia tutti col fiato sospeso fino all’apertura dell’ultimo pacco.

Nonostante la sua solita affabilità, Amadeus si è ritrovato ultimamente a dover affrontare una questione spinosa e delicata proprio sul piccolo schermo.

L’accaduto è devastante

Parliamo proprio di una delle puntate di Affari tuoi, nello specifico quella del 6 ottobre 2023: nel corso della puntata il pubblico a casa e quello in studio ha trattenuto il respiro in diversi momenti perché è stata una partita estremamente travolgente.

La concorrente era Claudia, della regione Lazio, al suo fianco il marito: i due hanno condotto una partita inizialmente apparentemente molto fortunata, in seguito, invece, hanno rischiato tutto. Claudia, però, con una tempra invidiabile, nonostante il mancato appoggio del marito, ha deciso di effettuare un cambio all’ultimo minuto: l’accaduto è assurdo.

Una scelta difficile

Amadeus fa un riepilogo sulla partita di Claudia insieme al marito Fausto: “Hai rinunciato al 19 e scelto il pacco 10 perché il numero 10 ha per te un doppio significato: ottobre è il mese di nascita di Fausto, ma 10 è anche un giorno nefasto per te, perché hai perso una persona molto cara”, ha affermato il conduttore, spiegando le lacrime, dovute anche alla forte tensione, della concorrente.

“Stasera veramente è stata un’altalena, ci sono stati momenti fantastici per la concorrente e momenti fantastici per il dottore”, ha commentato infine Amadeus, riassumendo in poche parole tutta la puntata. La concorrente ha infine portato a casa ben 30.000 euro, rifiutando coraggiosamente un’offerta del dottore di 10.000 nel momento in cui era rimasta con i 30.000 e 20 euro. Infine, le lacrime non sono state solamente di commozione, ma di vera e propria gioia: un colpo di scena fantastico per la concorrente e il pubblico a casa.