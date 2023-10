Maria Teresa Ruta, calci e pugni senza sosta: è finita nel peggiore dei modi | Ecco cos’è successo

Maria Teresa Ruta tra calci e pugni: per la conduttrice tv, però, il finale non è stato dei migliori. Ecco cosa le è successo.

Volto della tv degli anni Ottanta e Novanta, Maria Teresa Ruta rappresenta una delle conduttrici simbolo del piccolo schermo.

Tornata alla ribalta con la partecipazione al Grande Fratello Vip, la Ruta si è poi rimessa in gioco prendendo parte ad altre trasmissioni.

Seguitissima in tv, ma anche sui social, la Ruta ha raccontato ai suoi fedelissimi fan com’è finita dopo una lunga sessione di calci e pugni.

Maria Teresa Ruta, allenamento da pazzi!

Per la stagione 2023, Carlo Conti ha voluto Maria Teresa Ruta nel cast di Tale e quale show dopo ben 11 anni di provini sostenuti – e non andati a buon fine – da parte della conduttrice. Quest’anno, però, la Ruta è arrivata preparatissima e Conti non ha potuto che farla accedere ad uno degli show della Rai più ambiti dai personaggi del mondo dello spettacolo. “Al primo provino, che ho fatto 11 anni fa, ero molto intimorita. Avevo paura e mi sono subito resa conto di non aver studiato nella maniera giusta per imitare – ha raccontato Maria Teresa in una intervista per SuperGuida Tv – . Non era un karaoke e io avevo studiato come se fosse un karaoke. Poi negli anni ho fatto altri provini, sempre senza essere convinta”.

Quest’anno, però, la conduttrice è arrivata a Tale e quale show certa del percorso di crescita affrontato e per l’appuntamento del 13 ottobre è pronta per calarsi nei panni di Heather Parisi. Un personaggio non molto facile per la Ruta che, tuttavia, ha deciso di dare il massimo sottoponendosi ad un duro allenamento fatto di calci e pugni. Il risultato, però, non è stato dei migliori.

Calci e pugni: la nuova veste di Maria Teresa Ruta

Per il nuovo appuntamento in prima serata con Tale e quale show, Maria Teresa Ruta è stata chiamata ad interpretare Cicale calandosi nei panni della Parisi. Così si è sottoposta ad un duro allenamento con un sacco da boxe, ma non è apparsa in perfetta forma.

Calci, pugni…e poi ancora calci e ancora pugni! Il video condiviso su Instagram ha attirato l’attenzione di tantissimi fan che, pur apprezzando il suo impegno, si sono accertati che Maria Teresa potesse arrivare integra in puntata. “Vacci piano Maria, ti vogliamo intera in puntata”, “Però così le cicale le ammazzi tutte! Non credo che Heather Parisi intendesse questo!!”, hanno scherzato alcuni follower.