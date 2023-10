Michelle Hunziker, ma quale nuovo compagno: eccola raggiante insieme a lei | È una delle rosse più famose d’Italia

Addio a possibili nuovi compagni e fidanzati, Michelle Hunziker è di nuovo felice e raggiante insieme a lei. Una delle rosse più famose d’Italia…

La vita sentimentale di Michelle Hunziker interessa la maggior parte degli italiani per questo motivo c’è così tanta attenzione mediatica su quello che succede nella vita della conduttrice.

Infatti, la separazione con Tomaso Trussardi è stata oggetto di discussione per circa un anno, tra chi pensava che i due sarebbero tornati insieme e chi si augurava che questo potesse lasciare libero il campo per un riavvicinamento con l’ex storico della conduttrice, ovvero Eros Ramazzotti.

La loro storia d’amore infatti è stata una delle più celebri e iconiche della fine degli anni Novanta. Belli e giovani i sue si sono amati veramente tanto.

Eppure, adesso Michelle Hunziker ha deciso di rivolgere altrove le sue attenzioni. Altro che nuovo compagno, la showgirl svizzera sceglie questa bellissima rossa.

Michelle Hunziker di nuovo raggiante insieme a lei: la rossa famosissima

Michelle Hunziker ha di recente deciso di condividere un post seguito da alcune storie su Ig in cui trasmette una gioia contagiosa ed è circondata da una presenza speciale. Invece di un compagno o fidanzato dai quali si è presa una pausa, il nuovo amore di Michelle Hunziker è una delle icone italiane più famose di sempre, ovvero una splendida moto rossa Ducati per la corsa.

La showgirl svizzera si è fatta ritrarre in sella a questo affascinante mezzo di trasporto. Inoltre, dalla sua espressione sorridente traspare una felicità travolgente, che non può fare a meno di contagiare chiunque la osservi. Il legame e il feeling con questa affascinante moto è palpabile e sembra essere un esempio perfetto dell’amore per l’adrenalina e l’avventura che solo un veicolo così importante può dare. Infatti, la conduttrice è pronta a fare una divertente gita insieme a questa compagna che sicuramente non la deluderà.

Michelle Hunziker ha un nuovo amore?

Nonostante la principale occupazione adesso di Michelle Hunziker, oltre al suo lavoro, è di fare la nonna, visto che sua figlia Aurora ha avuto un bambino di nome Cesare, si vocifera che ci sia nella vita della conduttrice un nuovo amore.

Infatti, secondo alcune voci di corridoio, avrebbe iniziato una relazione con uno degli osteopati più famosi d’Italia. Si tratta del giovane Alessandro Carollo che lavora tantissimo con i personaggi del mondo dello spettacolo. Oltre alla pratica, si occupa anche di insegnamento ed è il fondatore della European Academy of Osteophaty. Nessuno dei diretti interessati ha confermato o smentito la cosa.