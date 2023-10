Stefano De Martino privo di sensi: “Vetro sfondato con la testa” | Soccorso urgentemente

Stefano De Martino perde i sensi dopo un brutto incidente: il racconto di cosa è accaduto e della corsa in ospedale.

La vita di Stefano De Martino è stata costellata da grandi successi professionali ed altrettanti colpi di scena che hanno caratterizzato la sua sfera privata.

Il matrimonio con Belen Rodriguez, ormai sgretolatosi in mille pezzi, è sempre stato al centro dell’attenzione mediatica e i due sono finiti spesso nel mirino del gossip.

I paparazzi, tuttavia, non li hanno inseguiti solo durante le loro innumerevoli uscite romantiche, ma anche durante una spiacevole occasione dopo la quale i due sono finiti in ospedale.

Stefano De Martino, l’incidente in moto

Correva l’anno 2012, Stefano De Martino e Belen Rodriguez erano all’apice della loro notorietà e l’amore appena sbocciato tra loro era seguitissimo dai media. Nessuno si perdeva i loro movimenti, compreso l’incidente in moto avvenuto sulla Tiburtina, nei pressi degli studi Mediaset. I due vennero trasportati con urgenza in ospedale anche perché Stefano De Martino aveva momentaneamente perso i sensi e la sua situazione apparve sin da subito più grave di quella della compagna.

A distanza di più di dieci anni dai fatti, il conduttore Rai ha raccontato alcuni retroscena divertenti di quell’incidente che gli provocò diversi punti di sutura e qualche frattura. “Andiamo a mangiare un hamburger insieme in moto. Io, 22enne fidanzato con Belen, mi sentivo il re del mondo, quindi ero felicissimo – ha ricordato lui nel corso dell’intervista rilasciata a Belve – . A un certo punto, per guardare lo specchietto retrovisore, un furgone inchioda davanti a me e io lo prendo in pieno e sfondo uno dei vetri che c’erano nelle portiere posteriori con la testa”.

Il racconto di De Martino

L’incidente in moto di Stefano e Belen provocò a lei solo lo slogamento di una caviglia, mentre De Martino si frantumò il setto nasale, si lacerò un tendine della mano, ebbe un colpo di frusta e cinquanta punti di sutura sul braccio sinistro. “Avevo perso i sensi – ha ricordato il conduttore che, però, ha aggiunto ironico – .Ma i primari erano preoccupati giustamente per la caviglia di Belen”.

Al momento dell’arrivo in ospedale, infatti, tutto lo staff medico si concentrò sulla Rodriguez, mentre De Martino venne trattato come “un fetente”. Quell’episodio, oggi raccontato col sorriso sulle labbra, ha insegnato a De Martino una cosa: “Mi è servita a capire da subito che bisognava rimboccarsi le maniche, perché altrimenti… neanche l’assistenza sanitaria”.