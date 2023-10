Federico Fashion Style perde la casa: sapete quanto valeva? Più preziosa di ogni tesoro

Federico Fashion Style ha perso la sua casa: avete idea di quale sia il valore dell’immobile che il tribunale gli ha sottratto?

Federico Lauri è diventato popolare con il nome di Federico Fashion Style, protagonista de Il Salone delle Meraviglie su Real Time e considerato il parrucchiere delle celebrities nostrane.

Finito recentemente al centro della cronaca rosa per il divorzio dalla moglie Letizia Porcu e il coming out fatto in televisione, l’hairstylist si è sfogato sui social denunciando l’azione del tribunale che gli ha sottratto la casa.

Federico Fashion Style, infatti, lo scorso luglio è stato costretto a lasciare la “casa dei suoi sogni” alla ex compagna. Ma che valore ha la sua abitazione?

Federico Fashion Style disperato

“Ciao ragazzi, oggi è un giorno molto brutto per me perché tra qualche giorno dovrò lasciare la mia casa. Volevo sfogarmi e condividere con voi questo momento un po’ triste”. Con queste parole, Federico Fashion Style aveva esordito sui social in lacrime, disperato perché dopo la separazione da Letizia Porcu il tribunale aveva deciso di affidare la sua casa alla ex moglie. La villa di Anzio dell’hairstylist ha per lui, prima di tutto, un valore affettivo poiché gli è stata regalata dai genitori e, con i sacrifici del lavoro, Lauri l’ha abbellita a suo gusto.

Una piscina e una vasca idromassaggio caratterizzano la parte esterna, mentre all’interno i pavimenti sono in marmo bianco, tavoli e sedie sono stati scelti con rifiniture dorate in stile barocco e la tappezzeria appariscente. Una casa molto barocca, in perfetto stile con il modo di essere di Federico Fashion Style, ma che quest’ultimo è stato costretto a lasciare nelle mani della ex moglie che ci vive insieme alla figlia Sophie Maelle.

Il valore della casa di Federico Fashion Style

La villa di Anzio di Federico Lauri, il cui valore non è mai stato reso noto, rappresenta per il parrucchiere un vero e proprio affetto. “Mia mamma mi racconta sempre che aiutava mio papà a portare i blocchetti e a costruire la casa che poi mi hanno regalato – aveva raccontato lui – […] Io, poi, l’ho fatta a mio gusto, l’ho fatta barocca e particolare perché io sono così e l’ho fatto con tutti i miei sudori, lavorando”.

Dopo aver dato vita alla casa dei suoi sogni, però, Federico Lauri è stato costretto a lasciarla nelle mani della ex moglie. “Io sono distrutto perché sono qui a parlare anche a nome di altri papà che sono nella mia situazione – aveva denunciato lui – . Papà che lavorano e poi si vedono togliere tutto per la cattiveria. Non è giusto!”.