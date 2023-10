Chi se lo ricorda Antonello Fassari, alias ‘Cesare Cesaroni’? Ecco che fine ha fatto

Vi ricordate il personaggio di Cesare Cesaroni interpretato dall’attore Antonello Fassari? Ecco com’è cambiata oggi la sua vita.

La sit-com I Cesaroni è stata una delle più celebri degli anni 2000: andata in onda tra il 2006 e il 2014, ha coinvolto migliaia di spettatori da casa, cresciuti con i personaggi di Cesare Cesaroni o Eva Cudicini.

Antonello Fassari si è calato per ben sei stagioni nei panni di Cesare Cesaroni, il fratello burbero ma buono di Giulio, interpretato da Claudio Amendola.

Ma dopo lo stop alle riprese de I Cesaroni, che ne è stato del celebre attore romano? Ecco cosa fa oggi Antonello Fassari.

Antonello Fassari, il successo

Classe 1952, originario di Roma, Antonello Fassari è figlio di Osvaldo Fassari, avvocato penalista, e di Adriana Gambardella. Dopo aver conseguito il diploma presso l’Accademia d’arte drammatica Silvio d’Amico, ha iniziato a lavorare a teatro, in televisione e in radio. Il successo a livello nazionale è arrivato grazie alla sit-com I Cesaroni, di cui è stato protagonista dal 2006 al 2014 con il ruolo di Cesare Cesaroni al fianco di Claudio Amdendola e Max Tortora.

Prima di approdare sul set della sit com di Canale 5, Fassari aveva già avuto modo di lavorare in televisione ricoprendo ruoli che lo avevano reso popolarissimo come quello di Ciro Buffoni nel film Romanzo criminale. Fassari ha poi alternato lavori in tv e sul grande schermo, dove è stato tra i protagonisti di film come Il conte Max, Selvaggi, Gente di Roma o Suburra. Per il piccolo schermo, invece, ha preso parte alle serie tv Don Matteo 2, Codice Rosso, Luisa Spagnoli o pensavo di morì prima.

Antonello Fassari oggi

Dopo il successo de I Cesaroni, le apparizioni di Antonello Fassari nei film si sono diradate. Dopo anni di grandissimo lavoro, l’attore romano è stato costretto a rallentare gli impegni a causa di un problema di salute, l’angina pectoris. “Sentivo come una carpa che mi mordeva dentro. Ero divorato dalle ansie. Stavo male. Le cure mediche mi hanno salvato la vita”, ha raccontato lui, poi tornato a lavorare sul grande schermo con l’amico e collega Claudio Amendola.

Tra gli ultimi lavori di Fassari, infatti, si annoverano I cassamortari, film del 2022 diretto da Amendola, e Pooh – Un attimo ancora, il docu film andato in onda nel 2023. Nel corso della carriera, Antonello Fassari è stato insignito del riconoscimento speciale nell’ambito della 13esima edizione del Premio Sette Colli Romanisti.