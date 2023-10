Silvia Toffanin ‘bastonata’ in casa sua: “Ti sei fatta un film” | Silenzio tombale

Gelo in studio: la conduttrice avanza una proposta un po’ troppo spinta e viene subito zittita. Cos’è accaduto a Verissimo?

Aria di guai per Silvia Toffanin: nel bel mezzo di un’intervista la conduttrice è stata zittita dall’intervistata. Che si sia spinta troppo oltre?

“Verissimo” è ripartito con la sua ventottesima edizione, e anche quest’anno il timone è tornato nelle mani della nota conduttrice.

Per quanto le gaffe e i momenti fuori dalle righe non siano mai mancati, nel corso dei diciotto anni di conduzione, questa volta Silvia potrebbe aver esagerato.

A sua discolpa, l’interlocutrice con cui si è confrontata non è delle più facili: è noto il suo carattere decisamente brusco e diretto.

Il suo impegno a lungo termine con il programma

E pensare che, nonostante il risvolto gelido dell’intervista condotta, la chiacchierata tra Silvia Toffanin e la coreografa Alessandra Celentano non era iniziata nel peggiore dei modi. L’insegnante di “Amici di Maria De Filippi”, incubo e sogno dei ballerini del programma, è stata ospite della conduttrice nel programma “Verissimo” Domenica 15 Ottobre, e ha avuto modo di rivelare alcuni retroscena lavorativi e personali.

Nel corso dell’intervista, le due donne si sono confrontate su vari aspetti della carriera di Alessandra, che collabora con Maria De Filippi da ben vent’anni. La Celentano ha rivelato che, nonostante l’atteggiamento burbero, si emoziona molto nel vedere i progressi dei suoi cari allievi: Silvia Toffanin le ha fatto notare l’incredibile trasformazione nella sua espressività se a ballare sono i suoi ragazzi o quelli seguiti da altri. “Mi inebrio, sembro una matta perché sembra come se li stessi facendo io i movimenti. Non riesco ad essere distaccata, non riesco neanche a controllarlo”, ha ammesso; per poi chiudersi notevolmente a causa di un’altra domanda…

Fiori in camerino, finalmente risponde alle congetture

A coglierla sul vivo è stata l’insistenza della Toffanin sul suo presunto fidanzamento. Le voci in merito ad un compagno di Alessandra Celentano risalgono alla scorsa edizione di “Amici”: la coreografa riceveva fiori e regali in camerino e sembrava decisamente meno arrabbiata del solito.

Approfittando del contesto informale, Silvia ha domandato ad Alessandra se avesse un compagno fisso nella propria vita, facendo riferimento agli episodi dell’anno precedente. Alessandra però ha replicato con poche parole, come farebbe con degli allievi che non operano secondo i suoi standard: “Avevi capito male. Ti sei fatta un film da sola“. Qualche tempo fa gli utenti del web avevano sospettato che un giovane uomo comparso in una foto su Instagram con lei, Jose, potesse essere il misterioso mittente di quei messaggi, ma il ragazzo è “solo” il vicino di casa della cugina Rosita, e tra loro c’è una semplice amicizia.