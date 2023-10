“La sua morte un dolore grandissimo”: Sandra Milo, tutta Italia è commossa | Addio straziante

L’addio straziante è stato veramente improvviso e ha provocato un dolore grandissimo. Tutta Italia si commuove a sentire queste parole.

Quando si parla di cinema italiano non si può non citare una delle sue più grandi stelle, ovvero dell’iconica Sandra Milo.

L’attrice è riuscita a entrare nel cuore di tutti gli amanti del cinema sia italiani che internazionali, grazie al suo talento senza confini e alla sua bellezza eterea. Infatti, ha preso parte a dei film meravigliosi, lavorando con alcuni dei registi più grandi di sempre, come Toto, Fellini, Gabriele Salvatores, Dino Risi e Rossellini, per citarne alcuni.

Inoltre, Sandra Milo è stata anche una delle muse di Federico Fellini, uomo che ha amato alla follia. Con il suo carisma e la sua voglia di vivere è entrata anche nel cuore dei più giovani per i quali resta un’icona a cui ispirarsi.

Adesso tutta Italia è commossa per un addio veramente straziante. Vediamo insieme che cos’è successo negli ultimi tempi a Sandra Milo.

Sandra Milo commuove tutta Italia

Sandra Milo ha confessato che di recente la sua vita è stata stravolta da un dolore davvero molto grande, quello per il lutto della morte della sorella a cui lei era molto legata. Infatti, ha raccontato a Caterina Balivo, commuovendola fino alle lacrime, di sentirsi molto sola in quanto quello della perdita è un dolore che non passa mai.

Infatti, Sandra Milo ha raccontato: “È stato un dolore molto grande. La morte è sempre un dolore grandissimo. Io e lei avevamo un rapporto così speciale, così particolare”. Purtroppo, nonostante l’apparenza spensierata e sorridente, l’attrice iconica porta dentro di sé delle ferite molto importanti e un vissuto non proprio facile. Nonostante questo però, ha un grandissimo amore per la vita che manifesta continuamente, a maggior ragione ora che ha da poco compiuto 90 anni.

Il sogno di Sandra Milo

Durante un’intervista con Caterina Baliva, Sandra Milo si è detta molto addolorata a causa della guerra tra Palestina e Israele, a causa di tutto il dolore che sta portando ai poveri civili indifesi di entrambe le fazioni. Infatti, come ha ricordato, anche lei ha vissuto una guerra e si ricorda della sofferenza immane. Dunque non può che augurarsi che finisca presto.

Inoltre, l’attrice ha raccontato di un sogno che ha fatto: “Io l’ho vissuta la guerra. Stanotte ho fatto un sogno di due bambine piccole vestite di bianco: una israeliana e l’altra una bambina araba che si tenevano per mano. È stato un sogno bellissimo.”