Angelina Mango non riesce a parlare: “Mi sento un po’ strana…” | Cosa le sta succedendo

Vediamo cos’è successo ad Angelina Mango negli scorsi giorni. Infatti, la ragazza non riesce a parlare e poi dice: “Mi sento un po’ strana…”

Angelina Mango è stata una delle vere scoperte degli ultimi anni del talent Amici di Maria De Filippi. Figlia del cantautore Mango scomparso troppo velocemente dalle nostre vite, la giovane cantautrice ha dimostrato di avere lo stesso talento del padre e di essere anche molto determinata.

Infatti, nonostante non sia entrata con la prima tornata di partecipanti ma con una sfida in un secondo momento, la bravura tecnica della ragazza e la sua sensibilità sono state immediatamente evidenti a tutti.

Per questo motivo è andata avanti nella scuola Mediaset fino ad arrivare al serale e non solo perché con il suo talento si è spinta fino alla finale.

Eppure, la vera challenge per i ragazzi dei talent inizia sempre dopo la fine del programma. La maggioranza di loro viene dimenticata poco dopo lo spegnimento delle luci. Invece non sta andando così per Angelina Mango che continua a collezionare un successo dopo l’altro. Eppure, negli scorsi giorni le è successo proprio questo…

Angelina Mango non riesce proprio a parlare: ecco che cosa succede

Angelina Mango è stata qualche giorno fa ospite del programma Stasera c’è Cattelan, dove ha potuto raccontare un po’ di sé stessa e della sua vita dopo il talent show Amici di Maria De Filippi. Infatti, appena finita la trasmissione Mediaset, la cantautrice ha iniziato a collezionare una serie di grandi successi.

Per esempio, il singolo Ci pensiamo domani è già arrivato a collezionare ben due platino. Inoltre, l’intero album Voglia di vivere è disco d’ore e il suo tour ha già diverse tappe sold out. Dunque un successo veramente enorme per la ragazza. Eppure, durante l’intervista di Alessandro Cattelan, Angelina non riesce proprio a parlare.

Angelina Mango durante l’intervista con Alessandro Cattelan

Nel corso dell’intervista televisva Rai per un po’ Angelina Mango non riesce a parlare, dato che Alessandro Cattelan le ha dato un orsetto gommoso da masticare subito prima di farle una domanda. Il momento è molto divertente.

Appena ingoiato si riprende è dice, sul suo inaspettato successo, “Mi sento un po’ strana. Lo scorso anno le mie canzoni le conoscevo solo io e le sbagliavo pure. Insomma… e adesso tutti me le cantano. Certe volte mi capita di camminare e c’è qualcuno che le sta fischiettando. Mi sento super in imbarazzo, se devo dire la verità. Però poi dico: ‘Oh, ok’”.