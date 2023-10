“Ero incinta e mi ha tradita”: Grande Fratello sconvolto | Peggio di un film horror

Il quadro agghiacciante ritratto dalla vittima di un tradimento impensabile: dal GF nasce un amore finito in tragedia, tutti i dettagli.

“Mentre stavo partorendo, lui mi ha detto che andava a dormire“: sono parole che non stonerebbero in un racconto horror, e invece…

La testimonianza arriva da un volto noto appartenente al circolo di VIP che abbiamo visto sul piccolo schermo grazie alla partecipazione al “Grande Fratello”.

Dopo l’annuncio di una rottura arrivato senza alcun preavviso, era necessario che le fosse concesso lo spazio per parlare pubblicamente dell’accaduto.

Da questa descrizione è chiaro chi sia la vittima e chi il carnefice: una dinamica che mette i brividi sotto ogni aspetto.

Da quel fatidico momento si è spenta la magia

A raccontare la sua versione dei fatti è l’ex gieffina Sophie Codegoni. Lo scorso 8 Ottobre, tramite una storia Instagram, l’influencer aveva rivelato al mondo la sua rottura con il modello Alessandro Basciano, conosciuto proprio all’interno della casa del reality e con cui, solamente cinque mesi fa, ha avuto una bambina: Celine Blue.

La notizia era stata accolta con estrema confusione da parte dei fan, dato il rapporto apparentemente da sogno tra i due, coronatosi con una proposta di matrimonio sul magnifico red carpet della Mostra del Cinema di Venezia nel 2022. Ed è proprio da quel momento, ha rivelato Sophie in un’intervista a “Verissimo”, che le cose sono precipitate: nonostante i suoi tentativi di far capire al compagno di non avere necessità di gesti in pompa magna, ma di preferire un romanticismo privato, la situazione non si è mai ripresa davvero. Fino alla scoperta del tradimento mentre era ancora in dolce attesa.

La incolpava di essere matta mentre era con la sua ex

La rottura definita è avvenuta a causa di alcuni messaggi ricevuti da una donna con cui Basciano ha trascorso alcuni giorni a Ibiza, ma Sophie rivela di aver ricevuto dei segnali di allarme già molto tempo prima, mentre era ancora incinta: “Ho avuto tante segnalazioni di tradimenti, lui mi diceva che sono sbagliata, che non sono una brava mamma e donna. Ci sono stati tanti brutti gesti, mi diceva che non potevo lavorare in un ambiente con tanti uomini. Mi sono annullata”.

Per Sophie, disposta per troppo tempo a perdonare, la vera e propria rottura è arrivata dopo i messaggi della donna di Ibiza, che ha deciso di inoltrarle tutto forse nel tentativo di farle del male, forse nella speranza di salvare lei e la piccola Celine: “Ho i video, le foto, lui che le chiede di non postare niente perché la sua ex, che sarei io, è pazza. Le ha pagato i voli, la trattava come se fosse la fidanzata e me come l’amante”.