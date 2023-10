Maurizio Costanzo, la figlia ha confessato tutto: “Lo faceva solo con lei…” | Clamoroso retroscena dopo la morte

La figlia di Maurizio Costanzo ha deciso di rivelare un clamoroso retroscena dopo la morte del padre. Sembra lo facesse solo con lei…

Camilla Costanzo ha voluto omaggiare il padre a pochi giorni da quello che sarebbe stato il suo 85esimo compleanno, rilasciando una tenera intervista a Repubblica. Infatti, ne è uscito fuori un ritratto davvero molto tenero e intimo del padre. Maurizio Costanzo era profondamente innamorato del suo lavoro e ha cercato per tutto la vita di conciliare questa sua passione con l’amore che lo univa alla sua famiglia allargata.

La figlia del conduttore ha infatti raccontato: “Papà è stato prima di tutto il suo lavoro. Non ho mai conosciuto nessuno con una passione così grande per il proprio mestiere. Quando eravamo piccoli ci diceva sempre: non importa quello che sceglierete di fare da grandi, l’importante è che amiate così tanto il vostro lavoro da alzarvi felici al mattino e felici andiate a dormire”.

Infatti, ha anche aggiunto che piuttosto che andare con il padre a fare una passeggiata oppure al cinema, più spesso lo raggiungevano dove lavorava, poco importava che si trattasse di uno studio televisivo, un teatro o il suo ufficio.

La figlia di Maurizio Costanzo confessa tutto

La famiglia di Maurizio Costanzo è veramente molto unita, nonostante si tratti di una famiglia allargata. Proprio in relazione a Maria De Filippi, Camilla Costanzo ha fatto una rivelazione. La presenza della conduttrice Mediaset nella sua vita lo ha profondamente cambiato.

Racconta la figlia del conduttore che l’uomo non si è mai preso un giorno di ferie dal suo lavoro fino a che non ha conosciuto Maria De Filippi. È stato solo con lei che Maurizio Costanzo ha fatto le vacanze, perché profondamente innamorato del suo lavoro.

Il tenero racconto di Camilla Costanzo

Camilla Costanzo ha raccontato sul rapporto tra suo padre e Maria De Filippi: “Fino a quando non ha incontrato Maria, la parola vacanza non ha mai fatto parte del suo vocabolario. Diceva che in vacanza si annoiava e siccome la noia è stato lo spauracchio della sua vita, la rifuggiva come la peste”.

Inoltre, ha aggiunto: “Maria è stata la prima persona a convincerlo a fermarsi qualche giorno in estate. Con fatica accettava di fare due passi in giardino, al limite a mettere le caviglie nell’acqua della piscina ma, la maggior parte del tempo, lo passava in camera con l’aria condizionata al massimo. Ovviamente a lavorare”.