Ballando con le stelle, protagonista sbotta in diretta: “Mi cacciano” | C’è anche la data

Ballando con le stelle non è ancora iniziato, ma una delle protagoniste ha già annunciato la data della sua uscita dal programma.

La nuova edizione di Ballando con le stelle tornerà in onda dal prossimo sabato 21 ottobre e i protagonisti sono già pronti ad animare gli appuntamenti in prima serata.

Il cast scelto da Milly Carlucci è ricco di personalità del mondo dello spettacolo, pronte a debuttare come ballerini e a contendersi i voti più alti della giuria.

E, proprio i giurati sembrano essere già sul piede di guerra, tanto che uno di loro ha promesso di essere pronto ad essere ‘cacciato’ dal programma.

Ballando con le stelle, chi sarà cacciato?

I 12 concorrenti di questa 17esima edizione di Ballando con le stelle sono volti molto noti dello spettacolo. Da Simona Ventura a Paola Perego, passando per Lino Banfi e Rosanna Lambertucci, tutti i partecipanti allo show di Rai 1 daranno il meglio di sé per contendersi i voti più alti da parte della giuria. E, proprio su quest’ultima, gli occhi sono stati puntati fino all’annuncio ufficiale di Milly Carlucci che ha confermato la presenza di Selvaggia Lucarelli dopo le innumerevoli polemiche della scorsa edizione. Chi ha seguito le puntate passate, infatti, sa che la giornalista era in combutta con i colleghi – Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto – tanto da far parlare di una sua uscita dal cast.

Dopo settimane di indiscrezioni in cui si mormorava dell’uscita di scena della Lucarelli, Selvaggia è stata clamorosamente riconfermata. E, ospite di Domenica In nell’appuntamento di ieri, 15 ottobre, la giornalista ha promesso a Mara Venier di essere pronta a farsi realmente cacciare da Milly Carlucci. “Finito il programma, tra gennaio e febbraio circa scriveranno, come ogni anno, che mi cacciano da Ballando, perciò se vuoi entrare in giuria fatti avanti in quel periodo”, ha ironizzato con la Venier facendo riferimento alle notizie circolare sulla sua uscita dallo show.

Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle

Per questa edizione di Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli ha promesso di voler proseguire la sua esperienza in pace. Così, negli studi di Domenica In, la giornalista e Carolyn Smith hanno suggellato una tregua destinata – forse – a durare fino alla fine del programma.

Come promesso davanti alle telecamere di Mara Venier, le due giudici non litigheranno più come lo scorso anno. O almeno si spera. “Inizio con le migliori intenzioni quest’anno”, ha promesso la Smith concludendo con un abbraccio con Selvaggia Lucarelli.