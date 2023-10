Tu si Que Vales, avete visto la giacca indossata da Maria? Il suo prezzo vi farà perdere i sensi

Maria De Filippi non bada a spese e per la prima serata con Tu sì Que Vales ha indossato una giacca il cui prezzo è da capogiro.

Tu sì Que Vales è uno dei programmi di riferimento per Mediaset, uno dei pochi che assicura alla rete ascolti altissimi nonostante la concorrenza.

Per la prima serata di Canale 5, i protagonisti amano scegliere look perfetti per l’occasione e quelli indossati da Maria De Filippi non passano mai inosservati.

Nonostante la conduttrice non sia una vera e propria appassionata di moda, chi sceglie gli abiti per lei non sbaglia mai un colpo: ecco quanto costa la giacca indossata per la puntata di sabato 14 ottobre scorso.

Maria De Filippi, il look da capogiro

Insieme ai giurati Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Luciana Littizzetto, Maria De Filippi ama divertirsi in compagnia dei colleghi e della storica amica, Sabrina Ferilli, scelta come rappresentante della giuria popolare. Nel corso della trasmissione non mancano gag, momenti di tensione alternati ad altri di puro divertimento, ed altri destinati a far riflettere ed emozionare. Per questa stagione di Tu sì Que Vales, la De Filippi è apparsa a tutti più coinvolta e divertita del solito, pronta a mettersi alla prova con i concorrenti che si presentano e che desiderano arrivare dritti in finale.

Ma ciò che non è passato inosservato agli occhi degli spettatori, non è stato solo il mood con cui Maria De Filippi partecipa allo show, ma anche i look scelti dalla conduttrice per gli appuntamenti in prima serata. Puntata dopo puntata, infatti, il volto di Canale 5 ha sfoggiato mise che hanno subito catturato l’attenzione degli appassionati di moda e l’ultimo tailleur indossato per l’appuntamento andato in onda lo scorso 14 ottobre, ha spinto i telespettatori ad andare alla ricerca della bellissima giacca.

Il tailleur di Maria De Filippi

Maria De Filippi si è presentata in puntata con un tailleur a righe blu e rosso abbinato a delle decollette en pendant. La giacca doppio petto è stata l’accessorio più ricercato dal popolo del web e, come riportato da Gossipetv, ha un costo da capogiro!

La giacca ha un costo di 5.240 euro, mentre il prezzo dei pantaloni è pari a 2.985 euro: totale dell’outfit 8.225 euro. Una cifra che, forse, non tutti i comuni mortali possono permettersi! Non è la prima volta, tuttavia, che la conduttrice osa con mise dal prezzo esagerato e, puntata dopo puntata, sta stupendo tutti i telespettatori.