Caterina Balivo, incidente drammatico: ‘Invalida a vita’ | Strazio in diretta

Una notizia nefasta pervade lo studio di Caterina Balivo, il suo nuovo programma La Volta Buona in una nube di tristezza.

Quest’anno i cambiamenti nella televisione italiana sono stati molti, sia nelle reti private che in quella pubblica: la Rai, infatti, ha smosso diversi programmi, tra cui, ad esempio, quello di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno.

Bortone, infatti, è approdata in prima serata, mentre il suo spazio pomeridiano è stato assegnato alla nota conduttrice Caterina Balivo, che ricordiamo già per diversi programmi in Rai.

Basti pensare, ad esempio, al noto Detto Fatto, che ha condotto per diverso tempo: oggi Balivo parte, per questa stagione televisiva, con una nuova sfida: la conduzione della novità La volta buona.

Sono ormai diverse settimane che Balivo è in onda nel pomeriggio, ma negli ultimi giorni è accaduto qualcosa di devastante in diretta: scopriamolo insieme.

La Volta Buona

La conduttrice per il suo neonato esordio si è proposta di invitare nel talk show alcuni ospiti che sono personalità di eccezione del mondo dello spettacolo.

Uno di questi è il figlio del noto cantautore Domenico Modugno, scomparso nel 1994, un nome che è rimasto, e rimarrà per sempre, nella trama del tessuto sociale e storico del Bel Paese.

Una lotta incessante

Dopo , l’intervista a uno dei figli di Modugno, però, è stata la volta di una celebre circense che ha raccontato la propria storia con grande pathos. Balivo l’ha introdotta dicendo, tra le altre cose: “Un evento drammatico ha sconvolto i suoi piani, una presa mancata, una rete non messa ha cambiato la sua vita in un attimo…Ha perso l’uso delle gambe…”

“Non ci siamo presi, sono caduta per terra e mi sono rotta le vertebre…E da quel giorno in poi sono paraplegica…Sono delle cose che purtroppo succedono…Per un forte trauma cranico non ricordo l’incidente…”, ha raccontato poi l’ospite direttamente. Balivo non riesce a nascondere l’emozione per la vicenda narrata dalla protagonista di quel momento del programma, che, anche dopo questo incidente devastante, ha proseguito nel coltivare la propria passione, “La sua forza non viene fermata, ed è proprio lì che cerca la sua volta buona…L’ha trovata, anche se non è stato semplice…”. Infine, una sorpresa per lei: giunge il marito della circense in studio, che parla di lei con parole tenere e di grande stima.