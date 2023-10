‘La rasiamo a zero’: Fedez, la figlia perde i capelli? Ecco cos’è successo

L’ultimo video racconto di Fedez su Instagram riguarda la piccola Vittoria: così il rapper ha spaventato la figlia. Ecco cosa è successo.

Fedez e Chiara Ferragni amano raccontare la propria vita privata sui social, coinvolgendo anche i figli Leone e Vittoria.

I piccoli sono ormai diventati delle star della rete, tanto che alcuni li indicano come i ‘royal baby’ nostrani e li seguono in ogni avventura di crescita.

In uno degli ultimi video caricati da Fedez nelle Instagram story, però, il rapper ha fatto davvero spaventare Vittoria tanto che l’intervento di Chiara Ferragni è stato necessario per placare la piccola.

Fedez e lo scherzo a Vittoria

Fedez è molto legato ai figli Leone e Vittoria, il primo più quieto mentre la seconda si è dimostrata fin da subito una piccola ribelle. Entrambi famosissimi nel mondo social, i figli dei Ferragnez sono già delle celebrità nonostante qualcuno critichi aspramente l’atteggiamento dei genitori che condividono sui social tutto ciò che riguarda i piccoli senza sapere se a loro farà piacere quando saranno grandi. Al di là dei giudizi polemici, Chiara Ferragni e Fedez continuano a voler raccontare così la loro quotidianità da genitori e in uno degli ultimi video il rapper mostra uno scherzo fatto alla piccola Vittoria.

Mentre Leone si stava facendo tagliare i capelli dall’hairstylist nell’abitazione a City Life, Vittoria era in attesa del suo turno e Fedez filmava i due bambini. “Dopo ti rasiamo i capelli a zero”, ha detto il rapper alla figlia che, immediatamente, ha messo il broncio e ha fatto sapere di non avere alcuna intenzione di farsi tagliare i lunghi capelli biondi. Non appena la piccola, però, ha accennato ad un pianto, Fedez ha subito ritrattato: “Sto scherzando amore!”. “Ma io no”, ha subito replicato Vittoria, mentre Chiara Ferragni la tranquillizzava.

Fedez e il rapporto con i social

La tendenza di Fedez e Chiara Ferragni di raccontare la propria quotidianità in modo costante sui social è spesso stato oggetto di critiche da media e popolo del web. Vista da molti come una sorta di mania di protagonismo, è per i diretti interessati un modo per spiegare la realtà dei fatti senza permettere ai giornali di distorcere la realtà.

“[…]Mi sono reso conto di come sia stata giusta la scelta di raccontarmi, di non delegare a nessuno il racconto di me e della mia vita – ha detto lui in una intervista per il Corriere della sera spiegando così la sua costante presenza sui social – .[…]Se sparisco dai social c’è qualcun altro a intromettersi nella mia vita, a cercare di raccontarla e persino di lucrarci”.