Scandalo Rai, ecco i soldi intascati da Corona | La cifra è più alta di quanto annunciato

Fabrizio Corona è stato pagato fior di quattrini dalla Rai per le sue ospitate nelle trasmissioni tv: la rivelazione dell’ex re dei paparazzi.

I soldi della Rai provengono dal canone pagato dai cittadini italiani e, oggi, fa discutere il cachet riconosciuto a Fabrizio Corona per le sue ospitate.

Tornato in libertà dopo aver scontato una lunga condanna, l’ex re dei paparazzi sembra stia vivendo una nuova giovinezza in termini di popolarità.

Autore del caso sulle scommesse illegali nel calcio italiani, Fabrizio Corona è ricercatissimo in Rai dove il cachet riconosciuto sembra essere troppo elevato.

Fabrizio Corona, il più ricercato in tv

La prima cosa che Fabrizio Corona ha deciso di fare non appena la sua condanna è terminata, è stata far parlare di sé. Invitato da Francesca Fagnani per una intervista a Belve, l’ex re dei paparazzi non ha esitato a raccontare aneddoti e retroscena del primo capitolo della sua vita: dal matrimonio con Nina Moric ai problemi psichici della modella croata, fino alla malattia del figlio Carlos Maria e ai rapporti con Belen Rodriguez.

Anche Mara Venier lo ha voluto a Domenica In per un’altra lunga e intensa intervista, mentre Fabrizio Corona pare pronto ad approdare anche ad Avanti popolo, show condotto da Nunzia De Girolamo e che lo vede protagonista in seguito alle ultime rivelazioni sui calciatori coinvolti nelle scommesse illegali. Così, l’ex re dei paparazzi, sembra essere diventato uno dei più voluti e ricercati dagli autori delle trasmissioni tv, soprattutto da quelle del Servizio Pubblico. Ma a che prezzo la Rai invita Fabrizio Corona nei suo studi?

Il cachet di Fabrizio Corona

Proprio negli ultimi giorni è nata una polemica in seguito al cachet che la Rai avrebbe riconosciuto a Fabrizio Corona dopo le sue ospitate negli show televisivi. Raggiunto dai microfoni de La Zanzara, l’ex re dei paparazzi non ha avuto problemi nel rivelare quanto la Rai abbia deciso di pagarlo per le interviste. “È giusto che mi paghino per fare informazione, farò un grandissimo risultato di share – ha commentato lui – . Parte del cachet lo devolverò a una società che si occupa di ludopatia. 30 mila euro di cachet? Di più, 34 credo”.

Per ogni intervista concessa, dunque, Fabrizio Corona avrebbe guadagnato più di 30mila euro, almeno a suo dire. Una cifra altissima per il servizio pubblico e che potrebbe scatenare la rivolta dei telespettatori. È giusto pagare così tanto un ospite usando i soldi dei contribuenti?