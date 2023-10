Amadeus le ha fatte fuori: Terremoto Sanremo, il Festival cambia faccia | Non le vedremo mai più

Amadeus ha deciso di farle fuori veramente tutte quante dalla trasmissione e per questo motivo il Festival cambia faccia…

Amadeus è ormai stato confermato per il suo quarto Sanremo consecutivo che dice essere l’ultimo (anche se lo aveva detto anche per quello dello scorso anno). Infatti, il presentatore ha avuto molto successo in questi tre anni e per questo motivo i vertici Rai hanno deciso di riconfermalo.

Questo è dovuto non solo alla scelta del cast e al coinvolgimento dei social network ma anche alle numerose scelte innovative che ha deciso di introdurre in modo da rimodernizzare un po’ questa antica tradizione popolare italiana.

Sicuramente una delle prime scelte fatte dal conduttore è stata quella di rinnovare il televoto per la giuria demoscopica, in modo da rendere il festival più interattivo e coinvolgere il pubblico in modo più immediato.

Inoltre ha avuto la geniale introduzione da portare gli artisti più giovani a prendere parte a questa competizione canora in modo da intercettare l’interesse dalla Generazione Z, oltre a prendere anche i cantanti che hanno fatto la storia dell’Italia così da coinvolgere anche le generazioni più anziane.

Le novità introdotte da Amadeus

Anche la scelta di avere più generi musicali ha ampliato gli orizzonti del Festival di Sanremo. Inoltre, ha anche deciso di separare dal Festival la categoria delle nuove proposte, facendo invece esibire i giovani talenti insieme ai Big della competizione. In questo modo riescono ad avere una maggior visibilità rispetto al passato e a catturare maggiormente l’interesse del pubblico. In aggiunta a questo c’è stata anche la strabiliante introduzione del Dopofestival che coinvolge in modo più intenso il pubblico, lasciando un po’ di spazio alla comicità ma anche ai dibattiti e ai confronti musicali.

In conclusione, Amadeus ha dato una decisiva svecchiata al Festival di Sanremo, rendendolo uno spettacolo di intrattenimento contemporaneo in grado di intercettare il gusto di un pubblico più ampio. C’è da dire che un’altra decisione del conduttore ha fatto molto discutere. Infatti, l’uomo ha deciso di farle fuori tutte. Non le vedremo mai più. Questa scelta è stata commentata anche dal collega Carlo Conti.

Amadeus le ha fatte fuori tutte: ecco di cosa si tratta

Insieme ad Amadeus, Carlo Conti è uno dei conduttori Rai più quotati dalla rete e apprezzati dal pubblico. Infatti, anche lui occupa degli spazi di primo piano all’interno del palinsesto televisivo. Il conduttore ha avuto l’onore di presentare anche lui tre Festival di Sanremo e per questo motivo ne conosce molto bene le dinamiche e i meccanismi.

Nel corso di una recente intervista ha parlato della sua conduzione e dei suoi progetti futuri, facendo presente che non esclude la conduzione di un altro Festival. Inoltre, ha fatto un commento sulla scelta di Amadeus di fare fuori dalla competizione le eliminazioni. Infatti, ha affermato: “Amadeus ha fatto bene a togliere le eliminazioni”.