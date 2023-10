Maria Teresa Ruta ‘ubriaca’: “Reggo così poco” | Prima della diretta conciata così

Maria Teresa Ruta confessa a tutti poco prima della diretta: “Reggo così poco”. Ecco che cos’è successo all’artista…

Se c’è una cosa di Maria Teresa Ruta che tutti apprezzano e che è diventata un vero e proprio tratto distintivo della donna è la sua simpatia disarmante.

Infatti, mostra sempre a tutti quanti il suo bellissimo sorriso contagioso che porta calore e le conferisce un’aura di affidabilità e stima.

Riesce veramente a incantare tutti con il suo essere genuina e spontanea anche se qualche volta risulta un pochino troppo esuberante.

Quest’anno sta partecipando alla trasmissione Tale e Quale Show dove sta dimostrando di avere una grande autoironia al pubblico. Eppure, prima della diretta è successo un piccolo imprevisto alcolico…

Maria Teresa Ruta ubriaca prima della diretta

Prima della diretta a Tale e Quale show, Maria Teresa Ruta ha fatto un video molto esilarante che ha deciso di pubblicare su Instagram. Lei nel corso della puntata avrebbe interpretato Heather Parisi. Nel video si vede lei insieme a Ginevra Lamborghini intente a cantare insieme. Le due avrebbero brindato insieme prima di fare quel video, stando a quanto detto scherzosamente da Ruta.

Infatti, la showgirl scrive nella didascalia del video: “Quando ci offrono anche solo mezzo bicchiere di spumante a stomaco vuoto prima della puntata. Solo io lo reggo così poco? Voi?”. Un po’ ‘sbronza’ l’artista è salita sul palco con risultati davvero sorprendenti.

Ecco chi imiterà Elettra Lamborghini nella prossima puntata di Tale e Quale Show

Sappiamo che i rapporti tra Ginevra ed Elettra Lamborghini non sono proprio idilliaci. Anzi, tra le due non corre affatto buon sangue, stando a quello che ha entrambe hanno affermato. Infatti, la piccola della famiglia non era nemmeno presente al matrimonio della sorella. Dunque, non fa molto piacere a Ginevra Lamborghini quando il suo nome e quello della sorella vengono accostati, cosa che Malgioglio sta facendo spesso durante le varie puntate di Tale e Quale Show. Tuttavia, un momento nella scorsa puntata deve aver lasciato proprio di sasso la giovane ereditiera, ovvero l’annuncio delle imitazioni che dovranno fare durante questa settimana.

Carlo Conti ha infatti annunciato che Maria Teresa Ruta dovrà interpretare proprio Elettra Lamborghini. La ragazza ha cecato di mantenere una poker face e non scomparsi minimamente. Da parte sua non è arrivato nessun commento, Ginevra ha deciso di imprimersi sulle labbra un bel sorriso di circostanza che non ha dismesso per tutto il resto della trasmissione. Cosa sarebbe successo se quella imitazione fosse toccata proprio a lei?