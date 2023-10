“Mentre sua moglie sta malissimo…”: Stefano De Martino nella bufera | Ecco cosa ha combinato

Una pioggia di critiche per il noto ballerino e conduttore televisivo: Stefano De Martino non se lo aspettava di certo.

La celebrità di Stefano De Martino aumenta ogni giorno di più: dopo la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, in seguito a un passato umile, il vip sta raccogliendo i frutti del suo lavoro.

Oltre a ballare, De Martino è approdato in televisione anche in altri ruoli, e ultimamente è stato ospite di un programma d’eccezione che ha conosciuto nell’ultimo anno un successo straordinario.

Si tratta di Belve, il programma di Francesca Fagnani, inizialmente in onda in seconda serata, che oggi, invece, ha guadagnato a pieno titolo la prima serata in Rai del martedì sera.

Eppure, nonostante la platea di suoi fan sia sterminata, per il ballerino sono giunte alcune rimostranze, soprattutto dal popolo del web.

Un festeggiamento per alcuni inappropriato

La ‘pietra dello scandalo’ sarebbe costituita dalla pubblicazione di un video da parte di una delle fanpage del famosissimo ballerino televisivo.

I commenti, però, non sono stati tutti positivi per lui, anzi: molti hanno obiettato che Stefano avrebbe dimostrato un certo egoismo.

Il compleanno di De Martino

“Auguri Stefano!”: un coro di voci festeggia la celebrità, di fronte a lui una torta davvero enorme degna di un vero vip, De Martino starebbe festeggiando il suo compleanno insieme a degli amici, proprio analogamente a ciascuno di noi. Eppure, nei commenti qualcuno solleva un pensiero: “Magari poteva evitare di ostentare tutta questa felicità mentre sua moglie sta malissimo”, scrive un utente.

“Senza Belen, nessuno si sarebbe ricordato neppure il suo. Visto che anche sotto il profilo artistico intendo come ballerino non ha mai eccelso”, scrive un altro utente sotto il video della festa. Insomma, sembra che molti pensino ancora a Belen nonostante la separazione tra i due, che è stata una delle vicende più commentate degli ultimi tempi. Probabilmente l’accaduto ha avuto molta rilevanza visto che gli italiani non hanno ancora dimenticato quanto successe con Emma Marrone, che fu lasciata dal ballerino proprio in favore della modella argentina. Belen magari si starà ancora riprendendo da questo colpo, ma senza dubbio sarà di nuovo in piedi nella sua migliore attitudine in un batter d’occhio come solo lei sa risollevarsi.