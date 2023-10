Andrea Damante, ma cosa è successo al suo volto? Si fa fatica a riconoscerlo | Non sembra più lui

È lui o non è lui? Ecco com’è cambiato Andrea Damante negli anni: ora i fan faticano a riconoscerlo e lo accusano di troppi ritocchini.

Il nome di Andrea Damante è diventato famoso nel 2014, quando ha preso parte per la prima volta a Temptation Island in qualità di single tentatore.

Fattosi notare da Maria De Filippi, due anni più tardi è salito sul trono di Uomini e Donne e, da quel momento, la sua storia con Giulia De Lellis è diventata di dominio pubblico.

Bellissimo e con un grandissimo seguito su Instagram, oggi Damante lavora come dj e condivide sui social tantissimi momenti della sua professione. Ai fan, però, non è sfuggito un dettaglio molto particolare…

Andrea Damante, la storia in tv

Quando Andrea Damante partecipò per la prima volta in uno dei programmi di Mediaset, Temptation Island, si distinse subito dagli altri single per il modo di approcciarsi alle fidanzate, per la bellezza e per la sfrontatezza nel rapportarsi con gli altri. A Maria De Filippi quel ragazzo così intraprendente e bello non passò inosservato, tanto che qualche anno dopo l’esperienza a Temptation Island, la conduttrice gli propose di accomodarsi sul trono di Uomini e Donne.

Un momento che ha segnato per sempre la vita di Andrea Damante, diventato in pochissime puntate uno dei tronisti più seguiti e acclamati dal pubblico da casa. La sua storia con Giulia De Lellis ha scatenato i telespettatori di Uomini e Donne e per anni, i due, sono stati i beniamini di una fetta di telespettatori. Quando la loro relazione è giunta al capolinea, Giulia ha deciso di raccontare in un libro tutti i tradimenti subiti, salvo poi fare dietro front e decidere di trascorrere con il suo ex tutto il periodo di clausura imposto dal Covid. Alla fine, però, quella relazione non ha retto e, ad oggi, i due non sono nemmeno amici.

Andrea Damante, com’è cambiato negli anni

Dai tempi di Uomini e Donne ad oggi, Andrea Damante è profondamente cambiato. Non solo dal punto di vista professionale – oggi è un affermato dj – ma anche estetico. Se molti ricordano il ragazzo muscoloso, con i capelli lunghi e lo sguardo magnetico, a vederlo oggi sembra quasi un’altra persona.

La chirurgia estetica, infatti, potrebbe aver giocato un brutto scherzo ad Andrea: il viso appare quasi gonfio e le labbra più turgide, come sotto l’effetto di qualche botulino. La trasformazione non è affatto piaciuta i fan del “vecchio Damante” e i commenti a riguardo sui social non si sono fatti attendere. Lui, però, ha preferito non replicare.