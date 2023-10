Grande Fratello, fulmine a ciel sereno | Regolamento violato e squalifica immediata

Problemi per il Grande Fratello: uno dei concorrenti ha violato il regolamento e potrebbe rischiare una squalifica immediata.

La nuova edizione del Grande Fratello sta entrando nel vivo con dinamiche che riguardano e coinvolgono alcuni dei concorrenti della casa.

Alfonso Signorini ha deciso di dare una scossa al gioco permettendo a tre nuovi concorrenti di fare il loro ingresso nella casa, ma uno di loro adesso rischia grosso.

A poche ore dall’entrata al Grande Fratello, uno dei nuovi inquilini della casa si è reso protagonista di alcune dichiarazioni che potrebbero costargli la squalifica immediata.

Gf, concorrente a rischio squalifica

Nel corso dell’appuntamento di lunedì 16 ottobre, Alfonso Signorini è riuscito a portare avanti una puntata che, fin dall’inizio, è apparsa un po’ complicata. Prima il confronto tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci, e poi quello tra la giovane 26enne e il padre che l’ha redarguita per la vicinanza all’attore di gran lunga più vecchio di lei, hanno dato uno scossone alla prima serata. Poco più tardi, poi, Heidi si è confrontata con gli autori del Gf e ha deciso di abbandonare immediatamente la casa senza salutare gli altri compagni, proprio nella serata in cui avevano fatto il loro ingresso tre nuovi concorrenti: Giampiero Mughini, Jill Cooper e Mirko Brunetti.

Uno di questi tre, tuttavia, rischia grosso: poche ore dopo aver varcato la soglia della porta rossa di Cinecittà, si è reso protagonista di alcune dichiarazioni che violano il regolamento del Grande Fratello. È stato Giampiero Mughini a far strabuzzare gli occhi al pubblico di Canale 5 che segue la diretta dalla casa quando, durante un confronto con Giuseppe Garibaldi, si è lasciato andare ad alcune notizie riguardanti il calcio e la serie A, con particolare riferimento agli ultimi risultati ottenuti dalla Juventus.

Gf, infranto il regolamento

Com’è noto, il regolamento del Grande Fratello prevede che i concorrenti rinchiusi in casa non vengano messi a conoscenza di fatti accaduti all’esterno. Gli inquilini, infatti, sono costretti a vivere in una sorta di bolla che li esula da tutto ciò che li circonda. Sono gli autori a decidere se e quando informare i protagonisti del Gf di eventuali fatti accaduti all’esterno.

È stato il caso della guerra tra Israele e Palestina: per i tragici fatti di cronaca internazionale, Alfonso Signorini e gli autori hanno deciso di condividere con i concorrenti della casa le notizie delle ultime ore. In passato è accaduto anche quando il Coronavirus si era diffuso in Italia costringendo al lockdown.