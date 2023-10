Edoardo Donnamaria, all’improvviso il lieto annuncio: in arrivo la sua creatura | Ecco quando vedrà la luce

Dopo mesi di notizie non proprio allegre, finalmente arriva il lieto annuncio di Edoardo Donnamaria. È in arrivo la sua creatura

Edoardo Donnamaria non smette di fare notizia, nonostante ormai quell’edizione del Grande Fratello Vip sia finità da più di sei mesi. Infatti, si può dire che sia stato uno dei protagonisti dello scorso anno, insieme alla sua ormai ex ragazza Antonella Fiordelisi.

La relazione tra i due si è spenta poco dopo l’uscita dal reality show, a causa di alcune incompatibilità che in realtà erano già emerse dietro la porta rossa e che tutti hanno potuto constatare.

A niente è servito l’intervento dei fan che hanno persino fatto proiettare la loro foto sui maxischermi di New York.

Per mesi si è parlato di possibili riavvicinamenti tra i due ma le cose sono andate diversamente e i due sembrano essere sempre più lontani. Adesso all’improvviso arriva però un lieto annuncio. In arrivo la creatura di Edoardo Donnamaria.

Edoardo Donnamaria dà il lieto annuncio

Mentre Antonella Fiordelisi ha preso parte a Pechino Express, anche Edoardo Donnamaria continua a investire sulla sua carriera. Non molti sanno che il ragazzo già nel 2021 aveva debuttato nel mondo della musica con il nome d’arte di Drojette. Nella scorsa primavera, inoltre, aveva pubblicato un pezzo dal titolo Il cielo stanotte che aveva poi dedica alla sua ex conosciuta al Grande Fratello. Tuttavia, lui e l’ex campionessa di scherma si sono lasciati a luglio.

Dopo la rottura, Edoardo si è dedicato con anima e corpo alla nascita nel suo nuovo progetto musicale. Infatti, il prossimo venerdì vedrà la luce la sua piccola creatura, il brano Come il mare che sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming musicale. Sulla copertina c’è una ragazza bionda non pienamente visibile in viso che ha fatto un po’ discutere per la sua somiglianza con Micol Incorvaia con cui il ragazzo ha avuto una relazione circa sette anni fa.

La somiglianza con Micol Incorvaia

Effettivamente la ragazza bionda presente sulla copertina di Come il mare assomiglia davvero tanto a Micol Incorvaia che è stata anche lei una delle concorrenti del Grande Fratello Vip dell’anno scorso. La cosa ha suscitato un po’ di polemica.

A quel punto è stato lo stesso Edoardo a intervenire: “Questa volta non andrò contro la polemica, effettivamente la modella della cover assomiglia a Micol. Inutile dire che nulla è voluto però sentirete la canzone e dovrete cambiare polemica ve lo garantisco, tanto una cosa per rompere il cazzo la trovate sicuro! Baci”.