Enrico Brignano, l’addio è struggente: “Che la terra ti sia lieve” | Ha lasciato questo mondo

Un lutto terribile che ha fatto piombare tutto il paese in una nera coltre di tristezza: l’addio è veramente doloroso.

Enrico Brignano è noto per le sue performance comiche teatrali e sul piccolo schermo: ha raggiunto delle vette altissime di successo grazie al suo talento nella recitazione e nell’arte della retorica.

Il comico è noto anche per i suoi ruoli interpretati sul grande schermo: ha recitato in diversi film, nei quali sovente ha svolto un ruolo comico, ma non sempre.

La sua simpatia, ironia e romanità lo hanno reso uno dei comici più apprezzati della contemporaneità, e differentemente da altri riesce sempre a rinnovarsi per evitare una comicità stantia.

Nonostante il suo solito cipiglio ironico, stavolta però la situazione è davvero differente: è travolto da un avvenimento definitivo e senza vie di ritorno.

Non si torna indietro

Si parla della morte di un attore evidentemente molto stimato da Brignano, che ha pubblicato un post di commiato davvero commovente.

Si tratta di un interprete statunitense che ha recitato in uno dei film cult che ha fatto la storia del cinema americano: si tratta di uno degli attori del film Rocky.

Addio Burt Young

Il defunto è niente di meno che l’attore Burt Young, che interpretò Paulie in Rocky, ovvero il cognato e amico di Rocky Balboa: l’attore è scomparso l’8 ottobre di quest’anno, lasciando dietro a sé una storia incredibile e un pezzo di cinema conosciuto a livello forse persino mondiale. Con il suo post, Brignano teneva a salutarlo: dalle foto si evince che lo conosceva piuttosto bene, in una sono ritratti i due attori, distanti per nazione ma vicini per spirito, insieme intorno a un tavolino durante un pasto.

“Ciao Burt é stato un onore lavorare con te… che la terra ti sia lieve”, ha scritto Enrico nella descrizione del post, in cui ha inserito diverse foto di lui e Burt stesso. Nei commenti i fan impazziscono per l’addio rispettoso e commovente del comico all’interprete: “Un attore di altissimo profilo che sapeva dare ai sui personaggi tanta anima e spessore, e sono in pochi a riuscirci! Riposa in pace Burt Young!”, scrive un utente; “E’ stato un attore straordinario ❤️ per me sarà sempre Paulie Pennino”, scrive un altro. Quest’anno si saluta un altro grande che se ne va.